Louvre Soygununda "Müzenin Güvenliği Yakışıklı Güvenlik miydi?" Diyenlere İsyan Eden Fenomen Macron'a Seslendi

Pelin Yelda Göktepe
23.10.2025 - 13:20 Son Güncelleme: 23.10.2025 - 13:21

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre Müzesi'nde ilginç bir soygun gerçekleşti. Hırsızların, her gün dünyanın dört bir yanından sayısız ziyaretçi ağırlayan müzeye basit bir şekilde girip sadece 7 dakika içinde 88 milyon euro değerinde eseri dışarı çıkarmayı başarmaları, sadece Fransa'da değil tüm dünyada şaşkınlık yarattı. 

Bu olayın ardından sosyal medyada da olayın mizahı dönmeye başladı. Ülkemizde ise mizah okları 'Yakışıklı Güvenlik' ismiyle tanınan fenomen Muhemmet Sürmeli'ye çevrildi. Sürmeli 'Louvre Müzesi'nin güvenliği Yakışıklı Güvenlik miydi?' diyenelere yanıt verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Ben orada olsam, öyle bir hırsızlık yapılabilir mi?”

"Ben orada olsam, öyle bir hırsızlık yapılabilir mi?”

“Herkes ‘Müzenin güvenliği Yakışıklı Güvenlik miydi?’ demiş. Siz bana kurban olun.' diyen Sürmeli, müzenin güvenliği kendisi olsaydı böyle bir soygunun asla gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da seslenen fenomen 'Kendi ülkemi gül bahçesi yaptım, sıra sizinkinde' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

twitter.com
twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
