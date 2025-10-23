Louvre Soygununda "Müzenin Güvenliği Yakışıklı Güvenlik miydi?" Diyenlere İsyan Eden Fenomen Macron'a Seslendi

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre Müzesi'nde ilginç bir soygun gerçekleşti. Hırsızların, her gün dünyanın dört bir yanından sayısız ziyaretçi ağırlayan müzeye basit bir şekilde girip sadece 7 dakika içinde 88 milyon euro değerinde eseri dışarı çıkarmayı başarmaları, sadece Fransa'da değil tüm dünyada şaşkınlık yarattı.

Bu olayın ardından sosyal medyada da olayın mizahı dönmeye başladı. Ülkemizde ise mizah okları 'Yakışıklı Güvenlik' ismiyle tanınan fenomen Muhemmet Sürmeli'ye çevrildi. Sürmeli 'Louvre Müzesi'nin güvenliği Yakışıklı Güvenlik miydi?' diyenelere yanıt verdi.