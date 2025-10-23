Louvre Soygununda "Müzenin Güvenliği Yakışıklı Güvenlik miydi?" Diyenlere İsyan Eden Fenomen Macron'a Seslendi

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre Müzesi'nde ilginç bir soygun gerçekleşti. Hırsızların, her gün dünyanın dört bir yanından sayısız ziyaretçi ağırlayan müzeye basit bir şekilde girip sadece 7 dakika içinde 88 milyon euro değerinde eseri dışarı çıkarmayı başarmaları, sadece Fransa'da değil tüm dünyada şaşkınlık yarattı.
Bu olayın ardından sosyal medyada da olayın mizahı dönmeye başladı. Ülkemizde ise mizah okları 'Yakışıklı Güvenlik' ismiyle tanınan fenomen Muhemmet Sürmeli'ye çevrildi. Sürmeli 'Louvre Müzesi'nin güvenliği Yakışıklı Güvenlik miydi?' diyenelere yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ben orada olsam, öyle bir hırsızlık yapılabilir mi?”
Buradan izleyebilirsiniz;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın