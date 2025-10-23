onedio
Aşk Şehri Paris'te Eyfel Kulesi'ne Karşı Evlilik Teklif Etmek İsteyenler İçin Oluşturulan Alan Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
23.10.2025 - 09:36

Paris, 'aşk şehri' olarak biliniyor bildiğiniz üzere. Bu tarihi dokusu ve atmosferi ile büyüleyen şehir, romantizmin ve aşkın simgesi haline gelmiş durumda. Sokakları, anıtları ve sanatsal atmosferi ile Paris'in aşkı ve romantizmi temsil etmesinde dizi ve filmlerin etkisi de büyük elbette. Birçok kişi, bu şehirde aşkı yaşamak ve hissetmek için Paris'i ziyaret ediyor. Hatta pek çok kişi evlilik teklifini de bu atmosferde gerçekleştirmek istiyor. 

Paris'te Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde evlilik teklifi etmek isteyenler için bir alan oluşturuldu. Yan yana onlarca evlilik teklifi standının bulunduğu alan bir turist tarafından paylaşıldı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@el2025ma/vide...
Benzer bir alan Kapadokya'da da var.

Paris her ne kadar 'aşk şehriyse', Kapadokya'da 'masal diyarı' olarak anılıyor. Her yıl ve neredeyse her mevsim sayısız turisti ağırlıyor. Elbette burada da Kapadokya'nın peri masallarından fırlamış gibi görünen atmosferine karşı evlilik teklifi gerçekleştirmek isteyenler olabiliyor. Bu yüzden Kapadokya'da da evlilik teklifi alanları var.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
