Aşk Şehri Paris'te Eyfel Kulesi'ne Karşı Evlilik Teklif Etmek İsteyenler İçin Oluşturulan Alan Paylaşıldı

Paris, 'aşk şehri' olarak biliniyor bildiğiniz üzere. Bu tarihi dokusu ve atmosferi ile büyüleyen şehir, romantizmin ve aşkın simgesi haline gelmiş durumda. Sokakları, anıtları ve sanatsal atmosferi ile Paris'in aşkı ve romantizmi temsil etmesinde dizi ve filmlerin etkisi de büyük elbette. Birçok kişi, bu şehirde aşkı yaşamak ve hissetmek için Paris'i ziyaret ediyor. Hatta pek çok kişi evlilik teklifini de bu atmosferde gerçekleştirmek istiyor.

Paris'te Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde evlilik teklifi etmek isteyenler için bir alan oluşturuldu. Yan yana onlarca evlilik teklifi standının bulunduğu alan bir turist tarafından paylaşıldı.