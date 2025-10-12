Film Sahnesi Gibi: İtalyan Mafyasına Ait Olan Terk Edilmiş Konağı Birlikte Gezelim

Dünyanın dört bir yanında terk edilmiş evler, konaklar ve köyler var bildiğiniz üzere. Her birinin ardında bambaşka bir hikaye yatıyor. Kimi yerler ekonomik sebeplerle, kimi savaş ve felaketler yüzünden, kimileri salgın hastalıklar sebebiyle boşaltılmış. Bazıları yıllarca görkemli yaşamların merkezi olmuş, ardından unutulmuş.
İtalyan mafyasına ait terk edilmiş bir konağın görüntüleri paylaşıldı. Konağın odaları ve detayları bir film sahnesi izlenimi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terk edilmiş evlerde hala zamanın izleri hissedilebiliyor.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın