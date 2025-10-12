onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Film Sahnesi Gibi: İtalyan Mafyasına Ait Olan Terk Edilmiş Konağı Birlikte Gezelim

Film Sahnesi Gibi: İtalyan Mafyasına Ait Olan Terk Edilmiş Konağı Birlikte Gezelim

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.10.2025 - 14:57

İçerik Devam Ediyor

Dünyanın dört bir yanında terk edilmiş evler, konaklar ve köyler var bildiğiniz üzere. Her birinin ardında bambaşka bir hikaye yatıyor. Kimi yerler ekonomik sebeplerle, kimi savaş ve felaketler yüzünden, kimileri salgın hastalıklar sebebiyle boşaltılmış. Bazıları yıllarca görkemli yaşamların merkezi olmuş, ardından unutulmuş.

İtalyan mafyasına ait terk edilmiş bir konağın görüntüleri paylaşıldı. Konağın odaları ve detayları bir film sahnesi izlenimi verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Terk edilmiş evlerde hala zamanın izleri hissedilebiliyor.

Terk edilmiş evlerde hala zamanın izleri hissedilebiliyor.

Bu evlerde insanların merakını uyandıran şey, geçmişle kurdukları gizli bağ ve hikayelerin bıraktığı izler oluyor. Bu terk edilmiş konak da, ne kadar eski olursa olsun sanki az önce içinde birileri varmış izlenimi veriyor. Özellikle kütüphane, yemek masası gibi alanlar yaşanmışlıkları daha net hissettiriyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın