Film Sahnesi Gibi: İtalyan Mafyasına Ait Olan Terk Edilmiş Konağı Birlikte Gezelim

Dünyanın dört bir yanında terk edilmiş evler, konaklar ve köyler var bildiğiniz üzere. Her birinin ardında bambaşka bir hikaye yatıyor. Kimi yerler ekonomik sebeplerle, kimi savaş ve felaketler yüzünden, kimileri salgın hastalıklar sebebiyle boşaltılmış. Bazıları yıllarca görkemli yaşamların merkezi olmuş, ardından unutulmuş.

İtalyan mafyasına ait terk edilmiş bir konağın görüntüleri paylaşıldı. Konağın odaları ve detayları bir film sahnesi izlenimi verdi.