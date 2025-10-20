onedio
Girdiği Evlerin İlginç Yerlerinden Büyüler Bulan Kadın Şimdi de Wi-Fi Kutusundan Büyü Buldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2025 - 21:06

Modern dünya her gün birbirinden ilginç yenilikler sunarken hala büyü gibi şeylere inananlar var. İnsanlar yaşadığı olayları bir nedene bağlamak, olumsuzlukların arkasında geçerli bir sebep bulma ihtiyacı hissediyor. Bu durumda da spiritüel kavramlara yönelebiliyorlar. 

Sosyal medyada, gittiği evlerin ilginç noktalarında büyüler bulan kadının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de bir Wi-fi kutusundan büyü buldu. O anlar sosyal medyanın diline düştü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Koltuk döşemeleri, kapı arası, arabadan sonra şimdi de Wi-fi kutusu.

Kendisi daha önce de birbirinden ilginç noktalarda büyüler buldu. Büyüleri feryatlar eşliğinde parçaladı. Girdiği evlerdeki büyünün adeta kokusunu alan kadın nokta atışı tespitleriyle pek çok kişiyi büyüden kurtardı. Büyüleri buluyor olmasının dışında, bu büyülerin o yerlere nasıl yerleştirildiği de ayrı bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
