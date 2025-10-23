Fransa'da Art Arda İki Müzenin Soyulmasıyla Güvenliklere Bi' Çift Lafı Olanlar

Fransa'nın meşhur Louvre Müzesi'nin soygunu tüm dünyada gündem oldu. Büyük soyguna dair detaylar daha sonra belli oldu ve hırsızların kendilerini işçi olarak tanıtıp içeriği girdiği, toplamda 4 kişi oldukları, scooterla kaçtıkları ve kaçarken de bir tacı sokakta düşürdükleri öğrenildi.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Fransa'da başka bir müze daha soyuldu. Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nden yaklaşık 2 bin adet 18. ve 19. yüzyıla ait madeni para çalındığı ortaya çıktı.

Haliyle müzelerin güvenlik görevlileri de dillere düştü!