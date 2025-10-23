onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Fransa'da Art Arda İki Müzenin Soyulmasıyla Güvenliklere Bi' Çift Lafı Olanlar

Fransa'da Art Arda İki Müzenin Soyulmasıyla Güvenliklere Bi' Çift Lafı Olanlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2025 - 11:18

Fransa'nın meşhur Louvre Müzesi'nin soygunu tüm dünyada gündem oldu. Büyük soyguna dair detaylar daha sonra belli oldu ve hırsızların kendilerini işçi olarak tanıtıp içeriği girdiği, toplamda 4 kişi oldukları, scooterla kaçtıkları ve kaçarken de bir tacı sokakta düşürdükleri öğrenildi. 

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Fransa'da başka bir müze daha soyuldu. Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nden yaklaşık 2 bin adet 18. ve 19. yüzyıla ait madeni para çalındığı ortaya çıktı.

Haliyle müzelerin güvenlik görevlileri de dillere düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa'da art arda soyulan iki müzenin ardından elbette goygoycular harekete geçti!

Fransa'da art arda soyulan iki müzenin ardından elbette goygoycular harekete geçti!
twitter.com

Acaba güvenlikler o sırada ne yapıyordu? :)

Acaba güvenlikler o sırada ne yapıyordu? :)
twitter.com

Louvre Müzesi'nin güncel hali;

Louvre Müzesi'nin güncel hali;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Caydırıcılık;

Caydırıcılık;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Lupin izleyen var mı?

Lupin izleyen var mı?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yorumlarda buluşalım! 😂

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın