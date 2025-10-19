onedio
Kendi Paranla İhtiyacını Almanın Ağırlığından Ekim Ayının Hızına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kendi Paranla İhtiyacını Almanın Ağırlığından Ekim Ayının Hızına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
19.10.2025 - 18:35

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Büyümek...

twitter.com

Normali bu değil mi?

twitter.com

Seni çok iyi anlıyorum minik.

twitter.com

Söylenti gelir gelmez mizahı da başladı tabii ki.

twitter.com
👇

twitter.com

Hep böyle bir döngü olsaydı keşke, implant fiyatlarını düşününce.

twitter.com

Kokusu...

twitter.com

👇

twitter.com

Güzellik uykusundan uyanınca da biz;

twitter.com
Kesinlikle öyle.

twitter.com

2025 ne ara bitti ki?

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
