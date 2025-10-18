onedio
Bir Düğünde Kılıç ile Dans Eden Adam Etrafını Saran Çocukları Fark Edemeyince Facianın Eşiğinden Dönüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2025 - 19:53

İçerik Devam Ediyor

Düğünler gelin ve damadın en özel günleri. Fakat pek çok sebeple, aylar boyunca heyecanla hazırlanılan bu güne gölge düşebiliyor. İstenmeden yaşanan durumlar için elbette yapılabilecek bir şey yok. Fakat bazen damadın arkadaşları, bazen akrabalar düğünü kendi sahnesine çevirebiliyor. Bu sebeple ortaya istenmeyen görüntüler çıkabiliyor. Düğün sezonunu henüz geride bıraktığımız şu günlerde birbirinden ilginç görüntülerle karşılaştık ve karşılaşmaya da devam ediyoruz. 

Bir adam, katıldığı bir düğünde eline aldığı kılıçla bir dans gösterisi yapmak istedi. Etrafını saran çocukları son anda fark edince facianın eşiğinden dönüldü,

Buradan izleyebilirsiniz;

Savaş filmi sahnesi mi düğün mü?

Savaş filmi sahnesi mi düğün mü?

Adamın kılıçlı gösterisi sırasında üzerine para yağdırıldı. Onlarca çocuk bir anda parayı kapmak için adamın etrafını sardı. Çocukları son anda fark eden adam zamanında durmayı başarınca herhangi bir kaza yaşanmadı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
