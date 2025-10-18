Bir Düğünde Kılıç ile Dans Eden Adam Etrafını Saran Çocukları Fark Edemeyince Facianın Eşiğinden Dönüldü

Düğünler gelin ve damadın en özel günleri. Fakat pek çok sebeple, aylar boyunca heyecanla hazırlanılan bu güne gölge düşebiliyor. İstenmeden yaşanan durumlar için elbette yapılabilecek bir şey yok. Fakat bazen damadın arkadaşları, bazen akrabalar düğünü kendi sahnesine çevirebiliyor. Bu sebeple ortaya istenmeyen görüntüler çıkabiliyor. Düğün sezonunu henüz geride bıraktığımız şu günlerde birbirinden ilginç görüntülerle karşılaştık ve karşılaşmaya da devam ediyoruz.
Bir adam, katıldığı bir düğünde eline aldığı kılıçla bir dans gösterisi yapmak istedi. Etrafını saran çocukları son anda fark edince facianın eşiğinden dönüldü,
Savaş filmi sahnesi mi düğün mü?
