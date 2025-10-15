Akım Videosu Tatsız Bitti: Sosyal Medyada Yayılan "Kartal" Akımını Deneyen Bir Genç Kolunu Kırdı

Sosyal medyada her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Kullanıcılar beğeni ve takipçi uğruna bu akımlara hızla katılıyor. Ancak bazı videolar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda tehlikeli olabiliyor. Özellikle gençler, riskli davranışları taklit ederken farkında olmadan kendilerini veya başkalarını tehlikeye atabiliyor. Basit bir meydan okuma olarak başlayan şey, bazen ciddi yaralanmalara ya da kazalara yol açabiliyor.

Bu sefer beklenmedik bir akım, ciddi bir kazaya sebep oldu. 'Her kuşun eti yenmez' şarkısıyla bir kişinin kartal taklidi yaptığı, son derece basit ve güvenli görünen o akım, bir gencin kolunu kırmasına sebep oldu. O anlar kameraya da anbean yansıdı.