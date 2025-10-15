onedio
Akım Videosu Tatsız Bitti: Sosyal Medyada Yayılan "Kartal" Akımını Deneyen Bir Genç Kolunu Kırdı

Pelin Yelda Göktepe
15.10.2025 - 12:33

Sosyal medyada her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Kullanıcılar beğeni ve takipçi uğruna bu akımlara hızla katılıyor. Ancak bazı videolar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda tehlikeli olabiliyor. Özellikle gençler, riskli davranışları taklit ederken farkında olmadan kendilerini veya başkalarını tehlikeye atabiliyor. Basit bir meydan okuma olarak başlayan şey, bazen ciddi yaralanmalara ya da kazalara yol açabiliyor.

Bu sefer beklenmedik bir akım, ciddi bir kazaya sebep oldu. 'Her kuşun eti yenmez' şarkısıyla bir kişinin kartal taklidi yaptığı, son derece basit ve güvenli görünen o akım, bir gencin kolunu kırmasına sebep oldu. O anlar kameraya da anbean yansıdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medyadaki akımlar yüzünden bile isteye kendini tehlikeye atanlar da bir hayli fazla.

“Tide Pod Challenge” ile gençler deterjan kapsüllerini çiğneme ya da yeme şakası yaparak video çekiyordu. Bu videoların ardından pek çok zehirlenme vakası yaşandı. “Skull Breaker Challenge” ismiyle okullarda başlayan akımla iki kişi ortada zıplayan bir arkadaşlarının ayaklarını tekmeleyip yere düşürüyordu. Bu “şaka” sonucunda birçok kişi kafa travması ve omurilik yaralanması yaşadı.“Benadryl Challenge” isimli akım ise belki de en tehkilelisiydi. Uyku ilacı olan Benadryl’den yüksek doz alıp “halüsinasyon görme” akımı olarak yayıldı. Ancak bazı gençler aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetti. “Fire Challenge” ile sosyal medya kullanıcıları vücutlarının bir kısmına yanıcı madde sürüp ateşe veriyor, sonra söndürmeye çalışıyordu. Bu akım ağır yanıklara ve kalıcı hasarlara yol açtı.

