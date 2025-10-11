onedio
Konuşanlar Programında Kaçakçılık Yaptığını İtiraf Eden Bir Şahıs ve Bir Vergi Memuru Yan Yana Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2025 - 22:32

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programını bilmeyeniniz yoktur. Hem talk show hem stand-up formatında olan programın büyük bir hayran kitlesi var. Programda insanlar birbirinden ilginç itiraflarda bulunuyor ya da utanç verici anılarını anlatıyor. Bugüne kadar ağzımızı açık bırakan pek çok itirafa denk geldik. Hatta bunlardan bazları da ünlü isimlerden geldi. 

Yine bir Konuşanlar bölümünde, konuklardan biri geçmişte işlediği bir suçu büyük bir rahatlıkla itiraf etti. Fakat programda yaşanan tesadüf 'Yok artık' dedirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Gerçek bir s*çış hikayesi"

Geçmişte kaçakçılık yaptığını itiraf eden konuk, Hasan Can Kaya'nın ısrarına rağmen itirafını sürdürdü. Bu sırada mikrofonu eline alan kadın vergi memuru olduğunu söyleyerek 'Kaçakçı arkadaşa selam olsun' dedi. Ortaya da Hasan Can Kaya'nın tabiri ile 'Gerçek bir s*çış hikayesi' çıktı.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Dragunov

Ülkenin en büyük ikinci çobanı 👏👏👏

Serdar Gogen

utanma duygusunu da kaçırmış