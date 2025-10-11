Konuşanlar Programında Kaçakçılık Yaptığını İtiraf Eden Bir Şahıs ve Bir Vergi Memuru Yan Yana Geldi

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programını bilmeyeniniz yoktur. Hem talk show hem stand-up formatında olan programın büyük bir hayran kitlesi var. Programda insanlar birbirinden ilginç itiraflarda bulunuyor ya da utanç verici anılarını anlatıyor. Bugüne kadar ağzımızı açık bırakan pek çok itirafa denk geldik. Hatta bunlardan bazları da ünlü isimlerden geldi.

Yine bir Konuşanlar bölümünde, konuklardan biri geçmişte işlediği bir suçu büyük bir rahatlıkla itiraf etti. Fakat programda yaşanan tesadüf 'Yok artık' dedirtti.