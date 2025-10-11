onedio
Dudak Uçuklattı: Serenay Sarıkaya’nın Jean Markasıyla Anlaşmasından Alacağı Ücret X’te Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
11.10.2025 - 20:45

Ünlü oyuncular dizi ve filmlerden aldıkları ücretlerle sık sık gündeme gelirken reklam anlaşmaları da insana “yok artık!” dedirtiyor. Bugünse Serenay Sarıkaya jean markasıyla yaptığı anlaşma karşılığında alacağı ücret ile konuşuldu. Basına yansıyan haberler sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar tepkilerini dile getirmeden edemedi. Gelin detaylara geçelim!

Serenay Sarıkaya Türk dizi film camiasının önde gelen kadın oyuncularından.

Ünlü oyuncuya teklifler üst üste gelirken son zamanlarda kendisini daha çok dijital platform projelerinde görüyoruz. TV’de en son Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Aile dizisinde izlemiştik kendisini.

Şimdiyse yüzü olduğu jean markasından 32 milyon TL alacağı öğrenildi.

Reklam anlaşmalarında kaşelerin yüksek olduğu bilinen bir durum ancak X kullanıcıları haberi görünce yine de şoke oldu. 32 milyon TL’ye yapılan anlaşmayı duyanlar “Paraya bak sanırsın markaya ortak oldu.” şeklinde yorumlar yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
