Dudak Uçuklattı: Serenay Sarıkaya’nın Jean Markasıyla Anlaşmasından Alacağı Ücret X’te Gündem Oldu
Ünlü oyuncular dizi ve filmlerden aldıkları ücretlerle sık sık gündeme gelirken reklam anlaşmaları da insana “yok artık!” dedirtiyor. Bugünse Serenay Sarıkaya jean markasıyla yaptığı anlaşma karşılığında alacağı ücret ile konuşuldu. Basına yansıyan haberler sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar tepkilerini dile getirmeden edemedi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serenay Sarıkaya Türk dizi film camiasının önde gelen kadın oyuncularından.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse yüzü olduğu jean markasından 32 milyon TL alacağı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın