onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kibariye'nin "Hayatımı Serenay Sarıkaya Oynasın" İsteği Ünlü Oyuncunun Yoğunluğuna X'te Goygoy Çıkardı

Kibariye'nin "Hayatımı Serenay Sarıkaya Oynasın" İsteği Ünlü Oyuncunun Yoğunluğuna X'te Goygoy Çıkardı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.10.2025 - 14:27

Türk sanatçıların hayatlarının film olması durumunda kimi tercih edecekleri konusu ilginç bir gündem yaratıyor, bu konuda tartışmalar da başlayabiliyor bildiğiniz gibi. Hatta vefatından önce Güllü, “Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya oynasın” ifadeleri akıllarda yer etmiş, ünlü sanatçının bu sözleri hafızalardan silinmemişti.

 Benzer şekilde, Kaos Şov’un yeni sezon açılışında Kibariye de aynı isteğini dile getirince goygoycular gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kibariye'ye hayatını kimin oynamasını istediği sorulunca verdiği "Selenay Sarıkaya" yanıtı dikkat çekti.

Zerrin Özer ise röportajlarında hayatı film olursa Serenay Sarıkaya’nın kendisini canlandırmasını istediğini belirtmişti.

Zerrin Özer ise röportajlarında hayatı film olursa Serenay Sarıkaya’nın kendisini canlandırmasını istediğini belirtmişti.

Kibariye’nin bu açıklaması, daha önce aynı isteği dile getiren sanatçılarla birlikte sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, goygoy konusu haline geldi. Serenay Sarıkaya’nın bu tür “hayat filmi” rolleri için popüler bir tercih olması güldürdü.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın