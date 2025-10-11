Kibariye'nin "Hayatımı Serenay Sarıkaya Oynasın" İsteği Ünlü Oyuncunun Yoğunluğuna X'te Goygoy Çıkardı
Türk sanatçıların hayatlarının film olması durumunda kimi tercih edecekleri konusu ilginç bir gündem yaratıyor, bu konuda tartışmalar da başlayabiliyor bildiğiniz gibi. Hatta vefatından önce Güllü, “Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya oynasın” ifadeleri akıllarda yer etmiş, ünlü sanatçının bu sözleri hafızalardan silinmemişti.
Benzer şekilde, Kaos Şov’un yeni sezon açılışında Kibariye de aynı isteğini dile getirince goygoycular gecikmedi.
Kibariye'ye hayatını kimin oynamasını istediği sorulunca verdiği "Selenay Sarıkaya" yanıtı dikkat çekti.
Zerrin Özer ise röportajlarında hayatı film olursa Serenay Sarıkaya’nın kendisini canlandırmasını istediğini belirtmişti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
