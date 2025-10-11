onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Zirveyi Kaptırdı, Yeni Dizi Harika Çıkış Yaptı: 10 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti Zirveyi Kaptırdı, Yeni Dizi Harika Çıkış Yaptı: 10 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.10.2025 - 11:47

10 Ekim Cuma reyting sonuçları belli oldu! Total’de Arka Sokaklar liderliği kaparken; Kızılcık Şerbeti ise AB ve ABC1’de ipi göğüsledi. Taşacak Bu Deniz güçlü bir açılış yaparken Aşk ve Gözyaşı listelerde orta sıralarda kaldı.

10 Ekim reyting birincisi kim oldu? Gelin birikte inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arka Sokaklar, Total grubunda gecenin lideri olarak, 10 ekim günü yayınlanan bölümüyle 6,71 reytingle 1. sırada yer aldı.

Arka Sokaklar, Total grubunda gecenin lideri olarak, 10 ekim günü yayınlanan bölümüyle 6,71 reytingle 1. sırada yer aldı.

AB’de performansı daha düşük kalarak 2,51 reytingle 5. sırayı gördü. ABC1’de ise 4,10 reytingle günü 5. sırada tamamladı.

20 sezonluk Arka Sokaklar bu hafta da zirvedeki yeriyle en şaşırtan sonuçlardan birine imza attı!

3 Ekim Cuma Total grubunda da Arka Sokaklar zirvedeydi (7,82). AB ve ABC1’de ise liderlik Kızılcık Şerbeti’ndeydi.

Kızılcık Şerbeti, Total’de 6,03 reytingle 2. sıraya yerleşerek zirveyi yakından takip etti.

Kızılcık Şerbeti, Total’de 6,03 reytingle 2. sıraya yerleşerek zirveyi yakından takip etti.

Kızılcık Şerbeti 10 Ekim günü, AB’de 5,08 reytingle gecenin açık ara birincisi oldu. ABC1’de de 6,55 reytingle zirveyi kimseye bırakmadı.

Kızılcık Şerbeti 3 Ekim Cuma (geçen hafta) Total’de 2. sıradaydı (6,67); AB’de 1. oldu (7,28); ABC1’de de 1. sıradaydı (7,39).

Taşacak Bu Deniz ise dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle Total’de ilk haftasında 3,87 reytingle 6. sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı.

Taşacak Bu Deniz ise dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle Total’de ilk haftasında 3,87 reytingle 6. sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı.

10 Ekim Cuma günü ilk kez ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz'in reyting sonuçları şaşırttı. AB’de 4,15 reytingle 2. sıraya yerleşerek dikkat çekti. ABC1’de de 4,52 reytingle 2. sırayı aldı.

Aşk ve Gözyaşı, Total’de 2,19 reytingle 14. sırada kalarak alt sıralarda yer aldı.

Aşk ve Gözyaşı, Total’de 2,19 reytingle 14. sırada kalarak alt sıralarda yer aldı.

Aşk ve Gözyaşı geçen haftaya (3 Ekim) kıyasla 10 Ekim’de belirgin bir düşüş yaşadı: Total’de 2,85’ten 2,19’a inerek puan kaybetti ve sırası 11’den 14’e geriledi; AB’de 3,91’den 2,32’ye düşüp, puan kaybıyla 3.’lükten 7.’liğe indi; ABC1’de ise 3,43’ten 2,27’ye gerileyerek 7.’likten 10.’luğa düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nisa özata

kızılcık şerbeti neden linçleniyor ki geçmiş sezonlarda kaç tane yasak aşk olsu yani doğa firaz berbat nursema firar devam etmeli ama linçlik birley değil b... Devamını Gör

Mehmet Akgül

Yanlı haberler, bla bla bla. Biz de Onedio'ya yazarlık için başvurduk ama neden kabul etmedikleri belli oldu. Muhalifiz ya...