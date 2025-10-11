Kızılcık Şerbeti Zirveyi Kaptırdı, Yeni Dizi Harika Çıkış Yaptı: 10 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu!
10 Ekim Cuma reyting sonuçları belli oldu! Total’de Arka Sokaklar liderliği kaparken; Kızılcık Şerbeti ise AB ve ABC1’de ipi göğüsledi. Taşacak Bu Deniz güçlü bir açılış yaparken Aşk ve Gözyaşı listelerde orta sıralarda kaldı.
10 Ekim reyting birincisi kim oldu? Gelin birikte inceleyelim!
Arka Sokaklar, Total grubunda gecenin lideri olarak, 10 ekim günü yayınlanan bölümüyle 6,71 reytingle 1. sırada yer aldı.
Kızılcık Şerbeti, Total’de 6,03 reytingle 2. sıraya yerleşerek zirveyi yakından takip etti.
Taşacak Bu Deniz ise dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle Total’de ilk haftasında 3,87 reytingle 6. sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı.
Aşk ve Gözyaşı, Total’de 2,19 reytingle 14. sırada kalarak alt sıralarda yer aldı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
kızılcık şerbeti neden linçleniyor ki geçmiş sezonlarda kaç tane yasak aşk olsu yani doğa firaz berbat nursema firar devam etmeli ama linçlik birley değil b... Devamını Gör
Yanlı haberler, bla bla bla. Biz de Onedio'ya yazarlık için başvurduk ama neden kabul etmedikleri belli oldu. Muhalifiz ya...
reyting yükselse ne olur IQ yerlerde