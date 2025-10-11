Paniğe Kapılmıştı: Anıl Altan’ın Yanındaki Gizemli Kadın Pelin Akil’in Paylaşımıyla Ortaya Çıktı

27 Ağustos’ta 9 yıllık eşi Pelin Akil ile resmi olarak yollarını ayıran Altan, önceki haftalarda bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile samimi halleriyle magazin haberlerine konu olmuştu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda ikiz kızlarıyla dondurma alırken görüntülenen Altan’ın yanında başka bir kadın vardı. Muhabirlerin soruları karşısında eli ayağı dolanan Altan, “Çocukların bir arkadaşı. Bizim bir arkadaşımız, Merve Hanım. Ailecek görüştüğümüz birisi” dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu yanıtı oldukça absürt buldu ve kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.