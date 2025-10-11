Paniğe Kapılmıştı: Anıl Altan’ın Yanındaki Gizemli Kadın Pelin Akil’in Paylaşımıyla Ortaya Çıktı
Boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen Anıl Altan, Nişantaşı’nda ikiz kızlarıyla görüntülendiği sırada yanında görüntülenen hanımefendiyle paniklemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Muhabirlerin soruları karşısında eli ayağı dolanan Altan, o hanımefendinin sadece aile dostu olduğunu belirtmişti. Ancak son gelişme, sosyal medyada gündemi yeniden alevlendirdi: Pelin Akil, Altan’ın yanında görülen kadının yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Boşanmasının üzerinden çok geçmeden magazin gündeminden düşmeyen Anıl Altan, son görüntüsüyle yine dikkatleri üzerine çekti.
Gelişmelerin ardından Pelin Akil, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hikaye paylaştı.
Anıl kaybetti. Pelin güzel bir kadın vesselam.