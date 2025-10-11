onedio
Paniğe Kapılmıştı: Anıl Altan’ın Yanındaki Gizemli Kadın Pelin Akil’in Paylaşımıyla Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
11.10.2025 - 11:10

Boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen Anıl Altan, Nişantaşı’nda ikiz kızlarıyla görüntülendiği sırada yanında görüntülenen hanımefendiyle paniklemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Muhabirlerin soruları karşısında eli ayağı dolanan Altan, o hanımefendinin sadece aile dostu olduğunu belirtmişti. Ancak son gelişme, sosyal medyada gündemi yeniden alevlendirdi: Pelin Akil, Altan’ın yanında görülen kadının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Boşanmasının üzerinden çok geçmeden magazin gündeminden düşmeyen Anıl Altan, son görüntüsüyle yine dikkatleri üzerine çekti.

27 Ağustos’ta 9 yıllık eşi Pelin Akil ile resmi olarak yollarını ayıran Altan, önceki haftalarda bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile samimi halleriyle magazin haberlerine konu olmuştu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda ikiz kızlarıyla dondurma alırken görüntülenen Altan’ın yanında başka bir kadın vardı. Muhabirlerin soruları karşısında eli ayağı dolanan Altan, “Çocukların bir arkadaşı. Bizim bir arkadaşımız, Merve Hanım. Ailecek görüştüğümüz birisi” dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu yanıtı oldukça absürt buldu ve kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

O anların detaylarından bahsetmiştik:

Gelişmelerin ardından Pelin Akil, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hikaye paylaştı.

Pelin Akil hesabından, Altan’ın yanında görülen hanımefendinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Ala Tokel'in de arkadaşı olarak bilinen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Demirci ile ilgili iddialar da böylelikle yalanlanmış oldu.

Mehmet Akgül

Anıl kaybetti. Pelin güzel bir kadın vesselam.