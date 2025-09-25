Eli Ayağına Dolandı: 2. Kez Başka Bir Kadınla Görüntülenen Anıl Altan'ın Sıkışınca Verdiği Cevaplar Dile Düştü
27 Ağustos'ta Pelin Akil'le 9 yıllık evliliğini resmi olarak sonlandıran Anıl Altan, birkaç gün önce bir gece kulübünde Tilbe Çakır ile görüntülenmişti.
Dün gece Nişantaşı'nda dondurmacıda ikiz kızlarıyla görüntülenen Anıl Altan'ın yanında bu sefer de başka bir hanımefendi vardı. Muhabirlerin soruları karşısında eli ayağı dolanan Anıl Altan, verdiği absürt cevaplarla dillere düştü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Neredeyse 1 yıldır ayrılacakları iddialarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil ve Anıl Altan, uzun bir inkar sürecinin ardından boşanacaklarını açıklamıştı.
Anıl Altan'ın "Kabuğuna çekilme" halinin son bulduğunu geçtiğimiz günlerde anlamıştık.
Anıl Atan bu sefer de Nişantaşı'nda kızlarıyla beraber bir dondurmacıda görüntülendi. Üstelik, artı birleri de vardı!
Buyurun, kimler ne demiş, yaşananları nasıl yorumlamış beraber görelim!👇️
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
