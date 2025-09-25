onedio
Eli Ayağına Dolandı: 2. Kez Başka Bir Kadınla Görüntülenen Anıl Altan'ın Sıkışınca Verdiği Cevaplar Dile Düştü

Eli Ayağına Dolandı: 2. Kez Başka Bir Kadınla Görüntülenen Anıl Altan'ın Sıkışınca Verdiği Cevaplar Dile Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.09.2025 - 09:48

27 Ağustos'ta Pelin Akil'le 9 yıllık evliliğini resmi olarak sonlandıran Anıl Altan, birkaç gün önce bir gece kulübünde Tilbe Çakır ile görüntülenmişti. 

Dün gece Nişantaşı'nda dondurmacıda ikiz kızlarıyla görüntülenen Anıl Altan'ın yanında bu sefer de başka bir hanımefendi vardı. Muhabirlerin soruları karşısında eli ayağı dolanan Anıl Altan, verdiği absürt cevaplarla dillere düştü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Neredeyse 1 yıldır ayrılacakları iddialarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil ve Anıl Altan, uzun bir inkar sürecinin ardından boşanacaklarını açıklamıştı.

2016 yılında evlenen, tam 9 yıldır evli olan, bir de ikiz dünya güzeli kızları olan çift, senelerce parmakla gösterilen aşıklar arasında yer almış, birbirlerine düşkünlükleri ayrı, kızlarıyla kurdukları sıcacık yuva ayrı hayranlık uyandırmıştı. 

Boşanma hiçbirimize şok olmadı çünkü bu konu sakız gibi uzadıkça uzadı. Aralarında bir mesafe olduğu bariz belli olmasına rağmen ayrılık hakkında tek kelime konuşmamaya yemin eden çiftin boşanma aşamasında olduklarını kabullenmesi çok uzun sürmüştü. 

Çift, 27 Ağustos'ta resmi olarak boşandı. Pelin Akil, evden ayrıldı, Anıl Altan ise kabuğuna çekilmişti.

Anıl Altan'ın "Kabuğuna çekilme" halinin son bulduğunu geçtiğimiz günlerde anlamıştık.

Gossip Pasta'ya gelen ifşa görüntüleriyle Anıl Altan'ın gece turlarına çoktan başladığı ortaya çıkmış, ırtamlara akan Anıl Altan'ın bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile pek bir samimi olduğu iddia edilmişti. 

Konuya dair herhangi bir açıklama iki taraftan da gelmedi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Anıl Atan bu sefer de Nişantaşı'nda kızlarıyla beraber bir dondurmacıda görüntülendi. Üstelik, artı birleri de vardı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

