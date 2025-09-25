onedio
Muradına Erdi: İki Erkekten Sonra Kız Çocuk Hayali Kuran Rihanna, Üçüncü Kez Anne Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.09.2025 - 08:24

Uzun bir süredir karnı burnunda hallerine şahitlik ettiğimiz Rihanna, geçtiğimiz saatlerde beklenen haberi verdi ve üçüncü kez anne olduğunu duyurdu. Peki iki oğlandan sonra kız çocuk hayali kuran Rihana muradına erebildi mi? Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Her dönemin efsanesi, dünyalar güzeli Rihanna, birkaç senedir sürekli hamile oluşuyla, karnı burnunda pozları ve aile fotoğraflarıyla gündemde biliyorsunuz.

Bütün dünya ondan yeni bir albüm, hadi bilemediniz şarkı beklerken sürekli yeni bebek müjdesi veren Rihanna, hayatının 'annelik' dönemini epey yoğun yaşayan ünlü isimler arasında. 

Şöyle kısaca bir toparlayalım, Rihanna ve aşkı bulduğu ASAP Rocky, 2022'nin mayıs ayında ilk oğlu RZA'yı kucağına almıştı. 

Ardından 2023'ün ağustosunda Riot Rose adını verdikleri ikinci oğulları dünyaya geldi.

Hamilelikler bu kadar peş peşe gelince kendisini sürekli karnı burnunda görmeye alışmıştık, haliyle üçüncüden şüphelensek de içimizden bu kadar hızlı davranmayacağını düşündük.

Fakat Rihanna bizi yine yanılttı! Bir karnı olduğu bariz belli olsa da üçüncü bebekle ilgili uzunca bir süre herhangi bir yorumda bulunmayan Rihanna, haberi MET Gala'da patlamıştı. 

Kırmızı halıya en az 7 aylık hamile teşrif eden Rihanna'nın hiç vakit kaybetmeden üçüncüye de 'gebe' kaldığını o zaman anlamıştık. 

Oğullarından sonra verdiği röportajda bir kız bebek hayali kurduğunu defalarca dile getirmişti, belki hatırlarsınız.

Rihanna nihayet muradına erdi! Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından "kızını" paylaşan Rihanna, üçüncü kez anne oldu.

Pembeler içindeki minik bebeğin yüz hatları ve güzelliği direkt annesine benzetilirken, bebeğin adının da 'Rocki Irish Mayers' olduğu öğrenildi. 

Küçük RZA ve Riot Rose'un kardeşi, Rihanna ve ASAP Rocky'nin prensesi meğer aramıza 13 Eylül'de katılmış 

Rihanna duyuruyu bir miktar bekletmiş yani ama böyle bekletmeye can kurban. Kızının yüzünü şak diye gösterdi bile valla!

Bakalım bu bebek Rihanna'nın son bebeği mi? Yoksa dördüncünün haberini duymamıza yalnızca aylar mı var?

Hadi yorumlarda buluşalım.

