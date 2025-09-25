Muradına Erdi: İki Erkekten Sonra Kız Çocuk Hayali Kuran Rihanna, Üçüncü Kez Anne Oldu!

Fakat Rihanna bizi yine yanılttı! Bir karnı olduğu bariz belli olsa da üçüncü bebekle ilgili uzunca bir süre herhangi bir yorumda bulunmayan Rihanna, haberi MET Gala'da patlamıştı.

Kırmızı halıya en az 7 aylık hamile teşrif eden Rihanna'nın hiç vakit kaybetmeden üçüncüye de 'gebe' kaldığını o zaman anlamıştık.

Oğullarından sonra verdiği röportajda bir kız bebek hayali kurduğunu defalarca dile getirmişti, belki hatırlarsınız.