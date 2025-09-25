Muradına Erdi: İki Erkekten Sonra Kız Çocuk Hayali Kuran Rihanna, Üçüncü Kez Anne Oldu!
Her dönemin efsanesi, dünyalar güzeli Rihanna, birkaç senedir sürekli hamile oluşuyla, karnı burnunda pozları ve aile fotoğraflarıyla gündemde biliyorsunuz.
Hamilelikler bu kadar peş peşe gelince kendisini sürekli karnı burnunda görmeye alışmıştık, haliyle üçüncüden şüphelensek de içimizden bu kadar hızlı davranmayacağını düşündük.
Rihanna nihayet muradına erdi! Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından "kızını" paylaşan Rihanna, üçüncü kez anne oldu.
