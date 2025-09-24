Taşlı Transparan Elbisesiyle Ödül Gecesinde Boy Gösteren Özge Ulusoy'un Yüzünün Son Hali Dillere Büyük Düştü!

Bu fotoğrafla çıkarmanız belki biraz olabilir fakat 2003 yılında Miss Turkey ikincisi seçildikten sonra şan ve şöhret dünyasına sağlam adımlarla giriş yapan Özge Ulusoy, senelerdir magazinin en merak edilen ve sevilen isimlerinden biri.

Özel hayatının çalkantılı ve tuhaf detayları bir yana, zaman içerisindeki değişimiyle resmen evrim geçiren Özge Ulusoy, sık sık bir türlü bıkmadığı ama aynı zamanda da kabullenemediği estetik işlemleriyle gündeme geliyor.