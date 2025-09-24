Taşlı Transparan Elbisesiyle Ödül Gecesinde Boy Gösteren Özge Ulusoy'un Yüzünün Son Hali Dillere Büyük Düştü!
Bir ödül gecesinde taşlı transparan elbisesiyle gözleri üzerine toplayan Özge Ulusoy'un yüzüne yaptırdığı işlemler sonucu dönüştüğü son hali dillere fena düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2003 yılında Miss Turkey ikincisi seçilen Özge Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
Dün gece, bu yıl ikincisi düzenlenen No7 Influencers Awards'a katılan Özge Ulusoy, ilk bakışta taşlı transparan elbisesiyle dikkat çekti.
Buyurun, önce sevgilisine Faruk Bey diye hitap eden Özge Ulusoy'un yakin çekim son halini ortaya koyan o röportaja beraber bakalım!
Sonra kimler ne demiş görelim...
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
