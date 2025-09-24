onedio
Taşlı Transparan Elbisesiyle Ödül Gecesinde Boy Gösteren Özge Ulusoy'un Yüzünün Son Hali Dillere Büyük Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.09.2025 - 00:15

Bir ödül gecesinde taşlı transparan elbisesiyle gözleri üzerine toplayan Özge Ulusoy'un yüzüne yaptırdığı işlemler sonucu dönüştüğü son hali dillere fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2003 yılında Miss Turkey ikincisi seçilen Özge Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bu fotoğrafla çıkarmanız belki biraz olabilir fakat 2003 yılında Miss Turkey ikincisi seçildikten sonra şan ve şöhret dünyasına sağlam adımlarla giriş yapan Özge Ulusoy, senelerdir magazinin en merak edilen ve sevilen isimlerinden biri. 

Özel hayatının çalkantılı ve tuhaf detayları bir yana, zaman içerisindeki değişimiyle resmen evrim geçiren Özge Ulusoy, sık sık bir türlü bıkmadığı ama aynı zamanda da kabullenemediği estetik işlemleriyle gündeme geliyor.

Dün gece, bu yıl ikincisi düzenlenen No7 Influencers Awards'a katılan Özge Ulusoy, ilk bakışta taşlı transparan elbisesiyle dikkat çekti.

Baştan aşağı taşla kaplı, çok ağır olduğunu tahmin ettiğimiz elbisesi gözleri üstüne çekmesine sebep olurken, Gazete Magazin muhabirin yakından aldığı çekim ve röportajı dillere fena düştü!

Özge Ulusoy'un dozu kaçmış dolgu ve botoksları ayrı, yüzündeki kökten değişim ayrı mesele oldu.

Buyurun, önce sevgilisine Faruk Bey diye hitap eden Özge Ulusoy'un yakin çekim son halini ortaya koyan o röportaja beraber bakalım!

Sonra kimler ne demiş görelim...

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

