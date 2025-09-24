Çapkınlığa Doyamadı: Hülya Avşar'ın Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu, 26 Yaş Küçük Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi!
Hülya Avşar'ın eski eşi, çok uzun yıllardır sürekli yeni ve genç sevgilileriyle konuştuğumuz Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gece kendisinden 26 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
1997 yılında Hülya Avşar'la evlenerek magazinde büyük bir popülariteye kavuşan Kaya Çilingiroğlu, ezelden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden...
Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gece kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan'la el ele görüntülendi.
