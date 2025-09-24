onedio
Çapkınlığa Doyamadı: Hülya Avşar'ın Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu, 26 Yaş Küçük Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2025 - 23:50

Hülya Avşar'ın eski eşi, çok uzun yıllardır sürekli yeni ve genç sevgilileriyle konuştuğumuz Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gece kendisinden 26 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

1997 yılında Hülya Avşar'la evlenerek magazinde büyük bir popülariteye kavuşan Kaya Çilingiroğlu, ezelden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden...

1997'de Paris'te evlenen, bir sene sonra da kızları Zehra'yı kucağına alan Dönemin gözde ikilisi 2005'te Çilingiroğlu'nun Avşar kızını Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası boşanmıştı. İddia demek hafif kalıyor gerçi!

Hatırlayan vardır mutlaka, Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile görüntülendiği ilk gece Hülya Avşar'ı aldattığını kendi gafıyla itiraf etmişti. Muhabirler 'Ferrari'sini sorarken, muhabirin 'Feraye' dediğini sanan Kaya Çilingiroğlu, 'Siz nereden tanıyorsunuz Feraye'yi?' deyip sırıtmıştı. 

Tanyolaç'la olan ilişkisi de uzun sürmedi, 2009 yılında evlenen ve bir oğulları olan ikili 2014'te boşandı. O günden sonra da hep Kaya Çilingiroğlu ve 'çapkınlık turlarını' konuştuk. En son Aslım Kan isimli bir sevgilisi olduğunu duymuştuk.

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gece kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan'la el ele görüntülendi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
