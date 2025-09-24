Fotoğraflar Ele Verdi: Ozan Güven'in Ünlü Spikerle Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Bir İstanbul Masalı, Muhteşem Yüzyıl, Fi, GORA ve Arif V 216 gibi projelerin her birinde farklı rollere giren Ozan Güven'i en son uzun bir aradan sonra 'Taş Kağıt Makas' dizisinde izlemiş, Cem Yılmaz'ın yeni filmi GORA 4 GORA'da da yer alcağını öğrenmiştik.

'Taş Kağıt Makas' dizisiyle işine dönen Ozan Güven'e ilk bölümle beraber eleştiriler peş peşe yağmıştı, dizinin kısa sürmesinde de muhtemelen payı olmuştu.

Ozan Güven'i en son bu sezon yer alması beklenen 7 Kocalı Hürmüz tiyatrosuyla ilgili yaptığı hamleyle konuştuk.