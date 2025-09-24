onedio
Fotoğraflar Ele Verdi: Ozan Güven'in Ünlü Spikerle Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Fotoğraflar Ele Verdi: Ozan Güven'in Ünlü Spikerle Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2025 - 22:39

Uzun bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Ozan Güven'in ünlü bir spikerle beraber olduğu ortaya çıkıt. Aşkı ele veren yaptıkları paylaşımlar oldu... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bugüne dek birçok başarılı yapımda rol alan, bir dönem de çok sevilen oyuncular arasında yer alan Ozan Güven'in kariyeri 2019 yılından sonra sallantıya girdi.

Bir İstanbul Masalı, Muhteşem Yüzyıl, Fi, GORA ve Arif V 216 gibi projelerin her birinde farklı rollere giren Ozan Güven'i en son uzun bir aradan sonra 'Taş Kağıt Makas' dizisinde izlemiş, Cem Yılmaz'ın yeni filmi GORA 4 GORA'da da yer alcağını öğrenmiştik. 

'Taş Kağıt Makas' dizisiyle işine dönen Ozan Güven'e ilk bölümle beraber eleştiriler peş peşe yağmıştı, dizinin kısa sürmesinde de muhtemelen payı olmuştu. 

Ozan Güven'i en son bu sezon yer alması beklenen 7 Kocalı Hürmüz tiyatrosuyla ilgili yaptığı hamleyle konuştuk.

Sanat dünyasında ardı arkası kesilmeyen taciz ve şiddet ifşalarından sonra Ozan Güven'in 2019'daki olayı yeniden hatırlanmış, gündeme getirilmişti.

Ozan Güven de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargınlanmış ve ceza almıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Ozan Güven’i eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u abajurla ve elleriyle darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme kararının ardından Deniz Bulutsuz'dan “Cezaevine gireceği günü bekliyorum. Kazandım” notunu düştüğü bir paylaşım gelmişti. Gündemdeki ifşa iddiaları büyüdükçe Ozan Güven de tacizi hatırlatılan isimler arasında yer aldı ve eleştirilerle karşılaşmaya devam etti.

Bunun üzerine de 7 Kocalı Hürmüz oyunundan çekildiğini duyurmuş, Çağla Şıkel'le partner olması beklenen tiyatro oyunundan ayrılmıştı.

Ozan Güven, çok uzun bir aranın ardından özel hayatıyla gündeme oturdu.

Deniz Bulutsuz'dan bu yana bir özel hayatı varsa da tamamen gözden uzak yaşayan Ozan Güven ünlü bir spikerle beraber olduğu ortaya çıktı. 

CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Damla Uğurtürk'ün adı daha önce de şarkıcı Buray ve Yılmaz Erdoğan'la anılmıştı.

Aşkı ele veren ise yaptıkları paylaşımlar oldu...

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
fitzpatrick

Her konuda kadınları destekleyen, koşulsuz arkalarında olan biri olarak bazı durumlarda gerçekçi olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu hanımefendinin de yarın b... Devamını Gör

fitzpatrick

Hele mikrobun tipinde meymenet yok imanıma..