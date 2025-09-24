Fotoğraflar Ele Verdi: Ozan Güven'in Ünlü Spikerle Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
Uzun bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Ozan Güven'in ünlü bir spikerle beraber olduğu ortaya çıkıt. Aşkı ele veren yaptıkları paylaşımlar oldu... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne dek birçok başarılı yapımda rol alan, bir dönem de çok sevilen oyuncular arasında yer alan Ozan Güven'in kariyeri 2019 yılından sonra sallantıya girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanat dünyasında ardı arkası kesilmeyen taciz ve şiddet ifşalarından sonra Ozan Güven'in 2019'daki olayı yeniden hatırlanmış, gündeme getirilmişti.
Ozan Güven, çok uzun bir aranın ardından özel hayatıyla gündeme oturdu.
Aşkı ele veren ise yaptıkları paylaşımlar oldu...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Her konuda kadınları destekleyen, koşulsuz arkalarında olan biri olarak bazı durumlarda gerçekçi olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu hanımefendinin de yarın b... Devamını Gör
Hele mikrobun tipinde meymenet yok imanıma..