Bir Türlü Kopamadılar: Her An Birlikte Gezen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Kağıt Üstünde mi Boşandı?

Bir Türlü Kopamadılar: Her An Birlikte Gezen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Kağıt Üstünde mi Boşandı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2025 - 22:09

Yaklaşık üç ay önce Mustafa Aksakallı'yla 2 yıllık evliliğini sessiz sedasız olduğu kadar apar topar sonlandıran Ezgi Mola, yine eski eşiyle beraber görüntülendi. 

Yaz boyu tatillerini beraber yapan, tüm özel davetlerde de beraber boy gösteren ikilinin sürekli birlikteliği dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Bu sene evlilikler ve boşanmalar senesi oldu. Aralarında belki de en şaşırtıcı olan ayrılık Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nınkiydi.

Haziran ayının sonunda hiç beklemediğimiz yerden vurulmuş, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kimselere ses etmeden tek celsede boşandığını öğrenmiştik.

Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı, 2019 yılında aşk yaşamaya başlamış, 2023 yılında da yalnızca 14 kişinin katıldığı sade bir düğünle evlenmişti.  Kısacık bir süre sonra hamilelik haberi veren ikili, sene bitmeden Can adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı.

Biz onların çok mutlu olduğunu, keyiflerinin de yerinde olduğunu sanıyorduk fakat 26 Haziran'da önce dedikodular çıktı, sonra doğrulama geldi.

Ezgi Mola, 2 yıllık evliliklerini bitirdiklerini doğrulamış, 'Hassasiyetinizi rica ediyoruz' diyerek de konuyu kapatmıştı. 

Oğulları için görüşeceklerini ve onları sık sık bir arada göreceğimizi biliyorduk fakat hiç boşanmamış gibi davranacaklarını da düşünmemiştik. Yazın başında, boşandıktan hemen sonra beraber tatile çıkan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, yaz boyu düğünlerde beraber görüntülenmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde bir kez daha aile gezmesinde, keyfileri tavan görülünce sosyal medya kullanıcılarından 'Sadece kağıt üstünde boşandılar herhalde' yorumları gelmeye başladı.

Gazete Magazin muhabirlerine tek başına konuşan Ezgi Mola'nın arka planında eski eşi Mustafa Aksakallı, kucağında da oğulları Can yer aldı.

