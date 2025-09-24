Bir Türlü Kopamadılar: Her An Birlikte Gezen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Kağıt Üstünde mi Boşandı?
Yaklaşık üç ay önce Mustafa Aksakallı'yla 2 yıllık evliliğini sessiz sedasız olduğu kadar apar topar sonlandıran Ezgi Mola, yine eski eşiyle beraber görüntülendi.
Yaz boyu tatillerini beraber yapan, tüm özel davetlerde de beraber boy gösteren ikilinin sürekli birlikteliği dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Bu sene evlilikler ve boşanmalar senesi oldu. Aralarında belki de en şaşırtıcı olan ayrılık Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nınkiydi.
Biz onların çok mutlu olduğunu, keyiflerinin de yerinde olduğunu sanıyorduk fakat 26 Haziran'da önce dedikodular çıktı, sonra doğrulama geldi.
Gazete Magazin muhabirlerine tek başına konuşan Ezgi Mola'nın arka planında eski eşi Mustafa Aksakallı, kucağında da oğulları Can yer aldı.
