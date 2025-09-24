Bir Türlü Kopamadılar: Her An Birlikte Gezen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Kağıt Üstünde mi Boşandı?

Ezgi Mola, 2 yıllık evliliklerini bitirdiklerini doğrulamış, 'Hassasiyetinizi rica ediyoruz' diyerek de konuyu kapatmıştı.

Oğulları için görüşeceklerini ve onları sık sık bir arada göreceğimizi biliyorduk fakat hiç boşanmamış gibi davranacaklarını da düşünmemiştik. Yazın başında, boşandıktan hemen sonra beraber tatile çıkan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, yaz boyu düğünlerde beraber görüntülenmişti.

Geçtiğimiz saatlerde bir kez daha aile gezmesinde, keyfileri tavan görülünce sosyal medya kullanıcılarından 'Sadece kağıt üstünde boşandılar herhalde' yorumları gelmeye başladı.