Çırılçıplak Arkada Belirdi: Burcu Esmersoy, Kocası Nazım Akmandil'i Yanlışlıkla İfşaladı!
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve bir gün içinde birçok hikaye paylaşan Burcu Esmersoy, koca bir sosyal medya kazası yaşadı!
Arkasındaki aynaya yansıyan çırılçıplak kocasını fark etmeyen Burcu Esmersoy, paylaşımını kısa sürede kaldırsa da radara takılmaktan kurtulamadı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Burcu Esmersoy, senelerdir ekranların en sevilen yüzlerinden biri.
Bilmeyenler için Burcu Esmersoy'un "evlilik" serüvenini şöyle kısaca özetleyelim;
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla büyük bir sosyal medya kazası yaşadı!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
