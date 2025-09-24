onedio
Çırılçıplak Arkada Belirdi: Burcu Esmersoy, Kocası Nazım Akmandil'i Yanlışlıkla İfşaladı!

Çırılçıplak Arkada Belirdi: Burcu Esmersoy, Kocası Nazım Akmandil'i Yanlışlıkla İfşaladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2025 - 18:55

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve bir gün içinde birçok hikaye paylaşan Burcu Esmersoy, koca bir sosyal medya kazası yaşadı!

Arkasındaki aynaya yansıyan çırılçıplak kocasını fark etmeyen Burcu Esmersoy, paylaşımını kısa sürede kaldırsa da radara takılmaktan kurtulamadı...

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Burcu Esmersoy, senelerdir ekranların en sevilen yüzlerinden biri.

Burcu Esmersoy, senelerdir ekranların en sevilen yüzlerinden biri.

Nerede bir ödül töreni veya özel gece olsa orada sunucu olarak izlediğimiz Burcu Esmersoy, ekran önündeki kariyerinin yanında müthiş fiziği ve güzelliğiyle de sık sık gözleri üstüne topluyor. 

Bugüne dek samimiyeti ve cana yakın tavırlarıyla ön plana çıkan Esmersoy, sosyal medyasını oldukça aktif kullanıyor. Çalkantılı özel hayatıyla ise her yeni adımında manşetlerde yer almayı başarıyor...

Bilmeyenler için Burcu Esmersoy'un "evlilik" serüvenini şöyle kısaca özetleyelim;

Bilmeyenler için Burcu Esmersoy'un "evlilik" serüvenini şöyle kısaca özetleyelim;

İlk evliliğini 2005 yılında Massimo Cusimanı ile yapan Burcu Esmersoy, 2008 yılında boşanmaya karar verdiklerini açıklamıştı. 

2008'deki ayrılıktan sonra hiç vakit kaybetmeyen Burcu Esmersoy, kalbini Berk Suyabatmaz'a kaptırmış, hemen bir sene içerisinde de ikinci kez dünyaevine girmişti. Burcu Esmersoy'un 1 senede evlilik kararı aldığı ve 2008'de 'Evet' dediği Suyabatmaz'la yolları pek çabuk ayrıldı. İkili, 2009 yılında boşanmıştı. 

'Üçüncüde keramet var' diyen Burcu Esmersoy, son evliliğini 2023 yılında Nazım Akmandil ile yapmıştı. Bu sefer kocasına çok düşkün olduğunu her fırsatta dile getiren Burcu Esmersoy, bir değil, biri İtalya'da, biri İstanbul'da biri de Bodrum'da olmak üzere üç düğün yaparak tarihe geçmişti.

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla büyük bir sosyal medya kazası yaşadı!

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla büyük bir sosyal medya kazası yaşadı!

Yatak odasından bir selfie paylaşan Burcu Esmersoy, arkada çırılçıplak duran ve aynaya yansıyan kocasını fark etmedi. ,

Hikayeyi paylaşan Burcu Esmersoy, sanıyoruz ki kendisine yağan DM'leri görünce neye uğradığını şaşırdı çünkü paylaşım dakikalar içinde silindi. 

Esmersoy, paylaşımı ışık hızıyla kaldırdı. Yine de gören gördü tabii... Geçmiş olsun, bunun üstüne ancak bir bardak soğuk su içilir. Ayrıca bu hareket, Burcu Esmersoy'u da 'kocasını yanlışlıkla ifşalayan kişi' olarak magazin tarihine kazır!

