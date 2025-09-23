onedio
Tarihinde Bir İlk: Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy'un Doğum Gününde Aşklarını Sosyal Medyaya Taşıdı!

Tarihinde Bir İlk: Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy'un Doğum Gününde Aşklarını Sosyal Medyaya Taşıdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2025 - 22:51

Yaklaşık 7 aydır Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'yla aşk yaşadığı bilinen Çağatay Ulusoy, bugün 35 yaşına girdi. Aşk tarihinde de bir ilk yaşandı, ilke imzasını Aslıhan Malbora attı!

Malbora, Ulusoy'un doğum günü şerefine aşklarını ilk kez sosyal medyaya taşıdı!

Uzun bir aradan sonra geçen yıl Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz sezon Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estirmiş, bu sezona da güçlü başlamıştı.

Uzun bir aradan sonra geçen yıl Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz sezon Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estirmiş, bu sezona da güçlü başlamıştı.

Senelerdir birçok kült projede yer alan Çağatay Ulusoy, peş peşe tüm gözleri üzerine çektiği Terzi ve Kübra ve Gaddar dizilerinden ve Tam Bir Centilmen filminden sonra bir süre kabuğuna çekilmeye karar vermişti.

Geri dönüşünü ise Demet Özdemir'le beraber Eşref Rüya'yla yapmıştı. Hayatımıza girdiği günden beri yakışıklılığıyla milyonların kalbini fetheden ve açık ara farkla en beğenilen erkek oyuncular arasında yer alan Çağatay Ulusoy, özel hayatıyla da hep merak edildi.

Kendisini yıllarca meslektaşı Duygu Sarışın'la yaşadığı aşkla konuştuk. En son Kübra döneminde ikilinin arasının açıldığı konuşuluyordu.

Kendisini yıllarca meslektaşı Duygu Sarışın'la yaşadığı aşkla konuştuk. En son Kübra döneminde ikilinin arasının açıldığı konuşuluyordu.

İddiaların altı da boş çıkmamıştı. Çağatay Ulusoy'un Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'yla sessiz sedasız yeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu gündemin göbeğine bomba gibi düşmüştü. 

Ve aşk, 2024 ün son günlerinde Muhabir Online muhabirleri tarafından tescillenmiş, ikili havaalanında tatil dönüşü beraber yakalanmıştı. 

Hatta belki hatırlarsınız, Çağatay Ulusoy'un kameraları görünce Aslıhan Malbora'yı dımdızlak ortada bırakması fena dillere düşmüş, bu hareket Çağatay Ulusoy'a hiç yakıştırılamamıştı.

Çağatay Ulusoy'dan hamle gecikmemişti. Hemen sevgilisini takibe alan Çağatay Ulusoy, bunca zaman çizgisini hiç bozmadı.

Çağatay Ulusoy'dan hamle gecikmemişti. Hemen sevgilisini takibe alan Çağatay Ulusoy, bunca zaman çizgisini hiç bozmadı.

Özel hayatını ilk günden bu yana göz önünde yaşamamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile beraber bir fotoğraf paylaşmadı, herhangi bir açıklamada da bulunmadı. 

Fakat Çağatay'ın aksine Aslıhan Malbora, ilişki hakkında hep daha açık sözlü ve konuşkan olan taraf oldu. Hatta en son, Eşref Rüya'yla ilgili 'Aranızda kıskançlık oluyor mu?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekmişti. 

'Ne münasebet arkadaşlar! İkimiz de oyuncuyuz, bu bizim mesleğimiz. Aramızda güvenle ilgili bir sorun yok.' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Çağatay Ulusoy'un aşk tarihinde bir ilk yaşandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
