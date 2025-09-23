Tarihinde Bir İlk: Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy'un Doğum Gününde Aşklarını Sosyal Medyaya Taşıdı!
Yaklaşık 7 aydır Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'yla aşk yaşadığı bilinen Çağatay Ulusoy, bugün 35 yaşına girdi. Aşk tarihinde de bir ilk yaşandı, ilke imzasını Aslıhan Malbora attı!
Malbora, Ulusoy'un doğum günü şerefine aşklarını ilk kez sosyal medyaya taşıdı!
Uzun bir aradan sonra geçen yıl Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz sezon Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estirmiş, bu sezona da güçlü başlamıştı.
Kendisini yıllarca meslektaşı Duygu Sarışın'la yaşadığı aşkla konuştuk. En son Kübra döneminde ikilinin arasının açıldığı konuşuluyordu.
Çağatay Ulusoy'dan hamle gecikmemişti. Hemen sevgilisini takibe alan Çağatay Ulusoy, bunca zaman çizgisini hiç bozmadı.
Geçtiğimiz saatlerde Çağatay Ulusoy'un aşk tarihinde bir ilk yaşandı!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
