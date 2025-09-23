Başak Karahan Evlenince Aklını Kaybeden Enes Batur, Bu Sefer de Danla Bilic'e Musallat Oldu!

Nereden esti, bu nereden çıktı bilemiyoruz fakat bir dönem tanışık olduğu Danla Bilic'in içinde olduğu reel'leri ve paylaşımları peş peşe repost'lamaya başlayan Enes Batur, büyük merak ve endişe uyandırdı.

Danla Bilic'in Enes'in şimdi de kendisine musallat olduğundan haberi var mı henüz bilmiyoruz. Fakat Enes Batur'un durumu gün geçtikçe daha vahim bir hal alıyor, hepimiz de buna şahitlik ediyoruz...