Başak Karahan Evlenince Aklını Kaybeden Enes Batur, Bu Sefer de Danla Bilic'e Musallat Oldu!
Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini öğrendiği günden bu yana tuhaf ve yersiz paylaşımlarıyla dikkat çeken eski YouTuber Enes Batur, evlilik sonrası paylaştığı hikayeyle rahatsız edici bulunmuştu.
Başak'ı biraz rahat bırakmaya karar veren Enes Batur yine yerinde duramadı. Nedenini asla anlayamadığımız bir şekilde, bu sefer de Danla Bilic'e musallat oldu.
Yıllar önce sevgilisi Başak Karahan'la çektiği YouTube videolarıyla inanılmaz bir şöhrete kavuşan Enes Batur, son birkaç haftadır tuhaf paylaşımlarıyla gündeme oturuyor.
Geçtiğimiz saatlerde ne yaptığını iyice şaşıran Enes Batur'un Başak'ı rahatsız etmeye ara verip, Danla Bilic'e musallat olduğu fark edildi.
Buyurun, Enes Batur'un Instagram hesabındaki repost kısmının son durumunu sizler için şöyle bırakalım...
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
