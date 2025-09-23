onedio
Başak Karahan Evlenince Aklını Kaybeden Enes Batur, Bu Sefer de Danla Bilic'e Musallat Oldu!

Başak Karahan Evlenince Aklını Kaybeden Enes Batur, Bu Sefer de Danla Bilic'e Musallat Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2025 - 21:37

Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini öğrendiği günden bu yana tuhaf ve yersiz paylaşımlarıyla dikkat çeken eski YouTuber Enes Batur, evlilik sonrası paylaştığı hikayeyle rahatsız edici bulunmuştu.

Başak'ı biraz rahat bırakmaya karar veren Enes Batur yine yerinde duramadı. Nedenini asla anlayamadığımız bir şekilde, bu sefer de Danla Bilic'e musallat oldu.

Yıllar önce sevgilisi Başak Karahan'la çektiği YouTube videolarıyla inanılmaz bir şöhrete kavuşan Enes Batur, son birkaç haftadır tuhaf paylaşımlarıyla gündeme oturuyor.

Türkiye'de YouTuber olmanın yeni yeni anlaşıldığı dönemde ilklerden biri olarak öne çıkan Enes Batur, sevgilisi Başak Karahan'la ayrıldıktan sonra daha gözden uzak olmaya karar vermişti.

Türkiye'de YouTuber olmanın yeni yeni anlaşıldığı dönemde ilklerden biri olarak öne çıkan Enes Batur, sevgilisi Başak Karahan'la ayrıldıktan sonra daha gözden uzak olmaya karar vermişti. 

İçeriklerine devam etse de tarzını tamamen değiştiren Enes Batur, yıllar önce ayrıldığı sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini öğrenince büyük dağılmıştı. 

Evlilik teklifi sürecinden düğün günü ve sonrasına dek birçok rahatsız edici paylaşımda bulunan ve sosyal medya kullanıcılarına illallah ettiren Enes Batur, en son paylaştığı tekerlekli sandalyedeki bir adamın yeni evli çiftten gelinin elini tuttuğu silüet fotoğrafıyla dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ne yaptığını iyice şaşıran Enes Batur'un Başak'ı rahatsız etmeye ara verip, Danla Bilic'e musallat olduğu fark edildi.

Nereden esti, bu nereden çıktı bilemiyoruz fakat bir dönem tanışık olduğu Danla Bilic'in içinde olduğu reel'leri ve paylaşımları peş peşe repost'lamaya başlayan Enes Batur, büyük merak ve endişe uyandırdı.

Nereden esti, bu nereden çıktı bilemiyoruz fakat bir dönem tanışık olduğu Danla Bilic'in içinde olduğu reel'leri ve paylaşımları peş peşe repost'lamaya başlayan Enes Batur, büyük merak ve endişe uyandırdı. 

Danla Bilic'in Enes'in şimdi de kendisine musallat olduğundan haberi var mı henüz bilmiyoruz. Fakat Enes Batur'un durumu gün geçtikçe daha vahim bir hal alıyor, hepimiz de buna şahitlik ediyoruz...

Buyurun, Enes Batur'un Instagram hesabındaki repost kısmının son durumunu sizler için şöyle bırakalım...

Ne düşünüyorsunuz? Batur'un bu takıntılı halleri nereye kadar gider? Hadi yorumlarda buluşalım.

Ne düşünüyorsunuz? Batur'un bu takıntılı halleri nereye kadar gider? Hadi yorumlarda buluşalım.

