Eski Sevgilisi Başak Karahan'ın Evlendiği Gerçeğini Kaldıramayan Enes Batur'dan Rahatsız Edici Paylaşım!
Bir dönem YouTube'da fırtınalar estiren sonra da bir anda ortadan kaybolan Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlilik sürecine girmesiyle beraber yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tüm gözleri üzerine toplamıştı.
Takıntılı tavırlarıyla illallah ettiren Enes Batur, düğün gününde 4 bine yakın videosunu silmişti. Bu sefer de rahatsız edici paylaşımıyla gündem oldu. buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Bir dönem YouTube'da fırtınalar estiren, sonra da bir anda sönen Enes Batur'u mutlaka tanırsınız.
Enes Batur bir anda içine kapandı, göz önünde olmaktan vazgeçti. Başak Karahan ise içerik üretmeye devam etmiş, kitlesini de kaybetmeden çoğaltmayı başarmıştı.
Hiç değilse bir süre sesi soluğu çıkmaz, biraz olsun durulur sanıyorduk ki Enes Batur, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
