Eski Sevgilisi Başak Karahan'ın Evlendiği Gerçeğini Kaldıramayan Enes Batur'dan Rahatsız Edici Paylaşım!

Lila Ceylan
22.09.2025 - 19:11

Bir dönem YouTube'da fırtınalar estiren sonra da bir anda ortadan kaybolan Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlilik sürecine girmesiyle beraber yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tüm gözleri üzerine toplamıştı. 

Takıntılı tavırlarıyla illallah ettiren Enes Batur, düğün gününde 4 bine yakın videosunu silmişti. Bu sefer de rahatsız edici paylaşımıyla gündem oldu. buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Bir dönem YouTube'da fırtınalar estiren, sonra da bir anda sönen Enes Batur'u mutlaka tanırsınız.

YouTube'ta içerik üretmenin ülkemizde yeni yeni anlaşılmaya başladığı yıllarda ilk isimlerden biri olarak öne çıkan Enes Batur, senelerce milyonlarca izlenme aldı hatta hikayesini film bile yaptı. 

Tüm şan şöhret serüveni boyunca yanında sevgilisi Başak Karahan vardı. Enes Batur'la beraber hayatımıza giren Başak Karahan, hemen hemen her videosunda yer alıyordu ve en az Batur kadar tanınır hale gelmişti. 

İlişkileri epey uzun sürdü ama yolları bir noktada ayrıldı. Bir dönem gündemden düşmeyen aşkları da yıllar öncesinde kaldı. Herkesin yoluna devam etmesi oldukça normal ve olması gerekendi yani...

Enes Batur bir anda içine kapandı, göz önünde olmaktan vazgeçti. Başak Karahan ise içerik üretmeye devam etmiş, kitlesini de kaybetmeden çoğaltmayı başarmıştı.

İşler, Başak Karahan geçtiğimiz aylarda evleneceğini duyurduğunda değişti. Evlilik teklifi aldığı günle beraber Enes Batur da gündeme yerleşti. 

Seneler önce kendi isteğiyle Başak Karahan'la yollarını ayıran Enes Batur, ilk aşkının evlilik haberini sanıyoruz ki kaldıramadı...  Başak Karahan'ın düğününe sayılı günlerin kaldığı dönemde beraber fotoğraflarını yakınlaştırarak Instagram profil fotoğrafı yapan Enes Batur, ''Bu kadarı yeterli :D Başak umarım mutlusundur fakat biliyorsun ki 'U eat me first :D' and I hop u good now' gibi tuhaf ve yersiz tweet'ler paylaştı. 

Son hamlesi de düğün gününde gelmişti. Başak Karahan'ın evlendiği gün, YouTube'da 10 milyon dolar değerindeki 4 binden fazla videosunu kaldırdı. Hesabında yalnızca Başak Karahan'ın da içinde yer aldığı videoları bıraktı....

Hiç değilse bir süre sesi soluğu çıkmaz, biraz olsun durulur sanıyorduk ki Enes Batur, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yeni evli bir çift, birkaç çocuk ve bir de tekerli sandalyede bir adamın silüetini paylaşan Enes Batur'un ne demeye çalıştığı, ne ima ettiği yine anlaşılamadı. Fakat bu tekerlekli sandalyedeki adamın elini tutan, aynı zamanda da kocasına sarılan gelin vurgusu tuhaf geldi... Hatta rahatsız edici bulundu. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
