Hayal Köseoğlu'ndan 8 Aydır Tutuklu Menajer Ayşe Barım'ın Sektör Sitemine Sağlam Cevap!

“Gezi Parkı Davası” kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın cezaevinde 20 kilo kaybettiği ve sağlık durumunun kötüye gittiği ortaya çıkmıştı. TTB sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konunun aciliyeti sebebiyle ön rapor düzenlendiğini duyurmuş, raporda 'Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz' cümlelerinin yer aldığı öğrenilmişi.

Fakat Ayşe Barım'ın tahliye talepleri her seferinde reddedildi. Geçtiğimiz saatlerde, T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştuğu öğrenilen Ayşe Barım'dan ilk defa sektöre oldukça ağır bir sitem gelmişti. Ayşe Barım'ın 'Sektör bana sahip çıkmadı. Bunu ömrüm boyu unutmayacağım' açıklamasında bulunmuştu.