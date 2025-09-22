Hayal Köseoğlu'ndan 8 Aydır Tutuklu Menajer Ayşe Barım'ın Sektör Sitemine Sağlam Cevap!
Yaklaşık 8 aydır cezaevinde 'Gezi Parkı Davası' kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, sabah saatlerinde sektöre ağır sitemiyle gündeme oturmuştu.
Serenay Sarıkaya'dan sonra ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da Ayşe Barım'ın sitemine kayıtsız kalamadı. Köseoğlu, menajer ve güç sahiplerinin aynayı kendine çevirmeleri gerektiğini vurguladı ve 'Bize susmayı kim öğretti?' sorusunu yöneltti.
Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım 28 Ocak'tan bu yana yani yaklaşık 8 aydır cezaevinde.
Ayşe Barım'ın kıymetlisi Serenay Sarıkaya'nın ardından ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da Ayşe Barım'ın sitemine kayıtsız kalamadı.
