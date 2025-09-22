onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hayal Köseoğlu'ndan 8 Aydır Tutuklu Menajer Ayşe Barım'ın Sektör Sitemine Sağlam Cevap!

Hayal Köseoğlu'ndan 8 Aydır Tutuklu Menajer Ayşe Barım'ın Sektör Sitemine Sağlam Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2025 - 17:32

Yaklaşık 8 aydır cezaevinde 'Gezi Parkı Davası' kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, sabah saatlerinde sektöre ağır sitemiyle gündeme oturmuştu. 

Serenay Sarıkaya'dan sonra ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da Ayşe Barım'ın sitemine kayıtsız kalamadı. Köseoğlu, menajer ve güç sahiplerinin aynayı kendine çevirmeleri gerektiğini vurguladı ve 'Bize susmayı kim öğretti?' sorusunu yöneltti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım 28 Ocak'tan bu yana yani yaklaşık 8 aydır cezaevinde.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım 28 Ocak'tan bu yana yani yaklaşık 8 aydır cezaevinde.

Gezi Parkı Davası” kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın cezaevinde 20 kilo kaybettiği ve sağlık durumunun kötüye gittiği ortaya çıkmıştı. TTB sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konunun aciliyeti sebebiyle ön rapor düzenlendiğini duyurmuş, raporda 'Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz' cümlelerinin yer aldığı öğrenilmişi.

Fakat Ayşe Barım'ın tahliye talepleri her seferinde reddedildi. Geçtiğimiz saatlerde, T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştuğu öğrenilen Ayşe Barım'dan ilk defa sektöre oldukça ağır bir sitem gelmişti. Ayşe Barım'ın 'Sektör bana sahip çıkmadı. Bunu ömrüm boyu unutmayacağım' açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için Ayşe Barım'ım açıklamasının tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayşe Barım'ın kıymetlisi Serenay Sarıkaya'nın ardından ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da Ayşe Barım'ın sitemine kayıtsız kalamadı.

Ayşe Barım'ın kıymetlisi Serenay Sarıkaya'nın ardından ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da Ayşe Barım'ın sitemine kayıtsız kalamadı.

Fakat Köseoğlu farklı bir noktaya değindi. Böyle bir durumda menajerlerin sektördeki güç sahiplerinin aynayı kendine çevirmesi gerektiğini vurguladı. 'Bize susmayı kim öğretti? Senelerce susmanın doğru olduğuna kim inandırdı?' çıkışında bulundu. 

Sesini çıkardığı için büyük reklam iş birliklerinin iptal edildiği vurgulayan Hayal Köseoğlu, 'Ben bile dedim kendi kendime, ulan bu ekonomide sus biraz diye. Maksimum bu kadar susabiliyorum' ifadelerini kullandı.

👇️

👇️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın