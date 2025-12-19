Birbirinize Bağımlı mısınız? Bakmanız Gereken 10 İşaret
İlişkilerdeki toksik sınırları fark etmek her zaman o kadar kolay olmuyor. Özellikle de iki kişinin birbirine bağımlı olması söz konusuysa...
Dışarıdan bakıldığında sağlıklı görülen ilişkilerde de bu tür sinyaller ortaya çıkabiliyor. Sadece sevgiliyle takılmak için arkadaş planları iptal etmek gibi masum şeylerle başlayan bu sinyaller, zamanla büyüyebiliyor. Bu aşırı bağımlılık ise ilişkiyi boğucu hale getirerek iki insanı da tüketebiliyor.
Siz de ilişkideki erken sinyalleri göz etmek ve gerekli önlemleri almak isterseniz, işte bakmanız gereken işaretler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Mutluluğun partnerin mutluluğuna bağlı olması.
2. Tartışma veya mesafe korkusu.
3. Kendi başına karar verememek.
4. Kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmek.
5. Suçluluk üzerinden bağ kurmak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sürekli kurtarıcı rolüne girmek.
7. Aşırı kıskançlık.
8. Tekrar tekrar şans istemek.
9. Her şeyde onay aramak.
10. Sosyal hayatından vazgeçmek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın