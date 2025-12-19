onedio
Birbirinize Bağımlı mısınız? Bakmanız Gereken 10 İşaret

Özge
19.12.2025 - 23:46

İlişkilerdeki toksik sınırları fark etmek her zaman o kadar kolay olmuyor. Özellikle de iki kişinin birbirine bağımlı olması söz konusuysa...

Dışarıdan bakıldığında sağlıklı görülen ilişkilerde de bu tür sinyaller ortaya çıkabiliyor. Sadece sevgiliyle takılmak için arkadaş planları iptal etmek gibi masum şeylerle başlayan bu sinyaller, zamanla büyüyebiliyor. Bu aşırı bağımlılık ise ilişkiyi boğucu hale getirerek iki insanı da tüketebiliyor.

Siz de ilişkideki erken sinyalleri göz etmek ve gerekli önlemleri almak isterseniz, işte bakmanız gereken işaretler!

1. Mutluluğun partnerin mutluluğuna bağlı olması.

Kişisel mutluluğun partnerin mutluluğuna bağlı olması, bağımlılığın en büyük işaretlerindendir. Büyük ölçüde partnerin ne yaptığından ve ne hissettiğinden etkilenmek, bireysel hisleri arka plana iter. Bu durum kendi iç kaynaklarınızı ihmal ettiğinizin göstergesi olabilir. Bireysel mutluluğu ön planda tutmak ve kişisel esin kaynaklarına odaklanmak, iyi bir çözüm olabilir.

2. Tartışma veya mesafe korkusu.

Ufacık bir tartışmanın bile ilişkiyi zedeleyeceğini düşünmek ve bu nedenle tartışmadan kaçınmak, aşırı bağımlılığa işarettir. Özellikle partnerinizden uzak kalmaya dayanamıyorsanız duygusal bağımlılık gösteriyor olabilirsiniz. Mesafe fikrinin bile üzerinizde kaygı yaratması, dikkat edilecek önemli bir sinyaldir ve aşırıya kaçtığında sizi içten içe tüketebilir.

3. Kendi başına karar verememek.

En küçük kararda bile partnerin fikrini almak da bağımlılık göstergesidir. Örneğin; kiminle görüşeceğinize, ne giyeceğinize, hatta ne yiyeceğinize tek başınıza karar veremiyorsanız bağımlılık sınırına yaklaşmış olabilirsiniz. Halbuki tek başınıza yeterli olduğunuzu kabul ederek fikirlerinize daha çok önem vermeniz, ilişkinin gidişatı adına çok daha sağlıklıdır.

4. Kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmek.

Sürekli partnerin ihtiyaçlarını önceliklendirip kendi gereksinimlerini unutmak, dikkat edilmesi gereken bir sinyaldir. Örneğin; kendi hobilerinize, fiziksel gereksinimlerinize vakit ayıramıyor fakat onun her isteğini yerine getiriyorsanız, bir yerden sonra ilişkide aşırı yorgun hissedersiniz. Bu sağlıksız adanmışlığı önlemek için kendi ihtiyaçlarınızı da en az onunkiler kadar önemsemelisiniz.

5. Suçluluk üzerinden bağ kurmak.

İki kişinin yaşadığı suçluluk duygusu üzerinden bağ kurması bağımlılığın başka bir şeklidir. Her iki taraf da zaman zaman bu davranışı sergileyebilir. Örneğin; yanlış bir şey yapan kişinin, kendini sorumlu hissederek diğerine yanaşması bağımlılık göstergesidir. Aslında içteki gerçek duyguları bastırma ve ilişkinin yanlış değerler üzerine kurulması risklerini taşır.

6. Sürekli kurtarıcı rolüne girmek.

Partnerin problemleri ve duygusal iniş çıkışları karşısında sürekli çözüm üreten kişi olmak bağımlılığa işaret edebilir. Özellikle ilişkideki roller hep aynıysa bir yerden sonra iki taraf için de alışkanlık haline gelebilir. Eğer içinizden zaman zaman 'Ben olmasam ne yapardı?' gibi düşünceler geçiriyorsanız, kurduğunuz bağ tek taraflı bir sorumluluğa dönüşmüş olabilir. Onunla açık açık konuşmak ise ikinizin de etkili adımlar atmasına yardımcı olabilir.

7. Aşırı kıskançlık.

Partnerinizin arkadaşlarına, ailesine, hatta hobilerine vakit ayırması size huzursuzluk veriyorsa, bağımlılık eğiliminde olabilirsiniz. Bu tür aşırı kıskançlıklar duygusal güvensizliğin göstergesidir. Onun başkalarıyla vakit geçirmesini normal karşılamak ise iki kişinin bireysel gelişimine katkı sağlar. Böylece ilişki daha sağlam temeller üzerinde yükselir.

8. Tekrar tekrar şans istemek.

Sürekli ayrılıp barıştığınız ve her seferinde 'Bu sefer son' dediğiniz bir ilişkideyseniz, biraz dikkat etmek isteyebilirsiniz. Çünkü yolunda gitmeyen bir ilişkinin düzelmesini umut etmek, kişinin hayatına devam etmesini önler. Özellikle aynı sorunların tekrarlaması ve çözülmemesi, bağımlılığın en büyük göstergelerindendir. Sorunu çözmek için kendinize daha kaç kez daha aynı şeyi yaşamak istediğinizi sorabilirsiniz.

9. Her şeyde onay aramak.

Partnerden sık sık onay beklemek ve onun takdirine göre hareket etmek, bir diğer kırmızı sinyaldir. Özellikle söz konusu sevgi olduğunda ona sürekli 'Beni seviyor musun' gibi sorular sormak, özgüven düşüklüğünün göstergesidir. Kişisel değerin tam oturmaması ve her bireysel eylemin onun takdirine kalması, sizi zamanla daha bağımlı hale getirebilir. Bunu önlemek için öz farkındalık kazanımına odaklanabilir, bireysel ilgi alanlarını keşfedebilirsiniz.

10. Sosyal hayatından vazgeçmek.

Partneriniz için kendi arkadaş çevreniz veya ailenizle daha az görüşüyorsanız, ilişkiyi sorgulamanın zamanı gelmiş olabilir. Çünkü bağımlı ilişkilerde bir tarafın kendi sosyal yaşamından vazgeçmesi söz konusu olabilir. Tüm sosyal aktivitelerin onun çevresi üzerinden planlanması, ilişkide yalnız kalmanıza yol açarak onu daha bağımlı hale getirebilir. Daha sağlıklı sosyal planlar yapmak ve kendi çevrenizi de bu plana dahil etmek ise kişisel özelliklerinizi yeniden hatırlamanıza yardımcı olabilir.

