Birbirinize Bağımlı mısınız? Bakmanız Gereken 10 İşaret

İlişkilerdeki toksik sınırları fark etmek her zaman o kadar kolay olmuyor. Özellikle de iki kişinin birbirine bağımlı olması söz konusuysa...

Dışarıdan bakıldığında sağlıklı görülen ilişkilerde de bu tür sinyaller ortaya çıkabiliyor. Sadece sevgiliyle takılmak için arkadaş planları iptal etmek gibi masum şeylerle başlayan bu sinyaller, zamanla büyüyebiliyor. Bu aşırı bağımlılık ise ilişkiyi boğucu hale getirerek iki insanı da tüketebiliyor.

Siz de ilişkideki erken sinyalleri göz etmek ve gerekli önlemleri almak isterseniz, işte bakmanız gereken işaretler!