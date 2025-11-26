onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
MEB Ara Tatil Tarihleri: 2. Ara Tatil (Nisan Ara Tatili) Ne Zaman? 2026 Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

MEB Ara Tatil Tarihleri: 2. Ara Tatil (Nisan Ara Tatili) Ne Zaman? 2026 Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

MEB Ara tatil
Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 14:28

Ara tatil kaldırılacak mı sorusu gündemdeyken, sömestr tatili 2026 tarihleri de yeniden merak konusu oldu. Kasım ayının sona ermesiyle birlikte araştırmalar hız kazandı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen tatil takvimine odaklandı. Nisan tatilinin mart ayında mı yoksa nisan ayında mı olacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 

MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte tüm bu soruların yanıtı netleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 2. Ara Tatil (Nisan Ara Tatili) Ne Zaman?

2026 2. Ara Tatil (Nisan Ara Tatili) Ne Zaman?

Öğrenciler için planlanan bu tatil, 31 Mart tarihinde başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte tatil süresi toplamda 9 güne ulaşıyor.

Bazı kaynaklarda 2. ara tatil tarihi 16-20 Mart olarak geçse de MEB tarafından yayımlanan resmi takvimde esas alınan tarih aralığı 31 Mart - 4 Nisan olarak belirtildi.

2026 Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

2026 Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Yarıyıl tatili, birinci dönemin sona ermesiyle birlikte başlayacak. MEB takvimine göre 2026 sömestr tatili 19 Ocak - 30 Ocak tarihlerinde olacak. Öğrenciler bu tarihler arasında karne alıp iki haftalık bir tatil sürecine girmiş olacak.

Sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

2026 Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2026 Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz tatiline çıkacak ve uzun bir dinlenme sürecine girecek

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın