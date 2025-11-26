MEB Ara Tatil Tarihleri: 2. Ara Tatil (Nisan Ara Tatili) Ne Zaman? 2026 Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Ara tatil kaldırılacak mı sorusu gündemdeyken, sömestr tatili 2026 tarihleri de yeniden merak konusu oldu. Kasım ayının sona ermesiyle birlikte araştırmalar hız kazandı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen tatil takvimine odaklandı. Nisan tatilinin mart ayında mı yoksa nisan ayında mı olacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte tüm bu soruların yanıtı netleşti.