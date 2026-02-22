Sahurda Yeni Trend 'Hurma ve Süt' Gerçekten İşe Yarıyor mu?
Ramazan'ın gelmesiyle sosyal medyanın gündemi de değişti. İftarlık tariflerden tutun da sahur saatlerine, yaz Ramazanlarına duyulan özlemden davulcu gündemine birçok farklı konu sosyal medyada konuşuluyor. Pek çok kişinin konuştuğu konu ise 'hurma ve süt' ikilisi oldu.
Sahurda sadece hurma ve süt tüketenlerin attığı tweetler oldukça fazla! Peki hurma ve süt gerçekten tok tutuyor mu?
Sosyal medyada, sahurda sadece hurma ve süt tüketmenin gün boyu tok tuttuğu iddia ediliyor!
Bu konuda atılan tweetler oldukça fazla.
👇🏻
Tabii sahurdan sonra mı önce mi sorusu kafaları karıştırıyor :)
Akıllarda bazı soru işaretleri var...
😂😂😂
👇🏻
👇🏻
Peki sahurda hurma ve süt tok tutar mı?
