Sahurda Yeni Trend 'Hurma ve Süt' Gerçekten İşe Yarıyor mu?

22.02.2026 - 10:53
22.02.2026 - 10:53

Ramazan'ın gelmesiyle sosyal medyanın gündemi de değişti. İftarlık tariflerden tutun da sahur saatlerine, yaz Ramazanlarına duyulan özlemden davulcu gündemine birçok farklı konu sosyal medyada konuşuluyor. Pek çok kişinin konuştuğu konu ise 'hurma ve süt' ikilisi oldu. 

Sahurda sadece hurma ve süt tüketenlerin attığı tweetler oldukça fazla! Peki hurma ve süt gerçekten tok tutuyor mu?

Sosyal medyada, sahurda sadece hurma ve süt tüketmenin gün boyu tok tuttuğu iddia ediliyor!

Bu konuda atılan tweetler oldukça fazla.

Tabii sahurdan sonra mı önce mi sorusu kafaları karıştırıyor :)

Akıllarda bazı soru işaretleri var...

Peki sahurda hurma ve süt tok tutar mı?

Sosyal medyada yapılan yorumlar, genel olarak sahurda süt ve hurmanın tok tuttuğu yönünde. Bu ikiliyi, içerdiği bazı besinler yönünden değerlendirirsek;

  • Lif ve Protein Dengesi: Hurma, yüksek lif içeriği sayesinde midenin boşalmasını geciktirebilir ve uzun süreli tokluk hissi sağlayabilir. Süt ise içerdiği kaliteli proteinler ile bu tokluk hissini destekleyebilir.

  • Kan Şekeri Kontrolü: Sütün içindeki protein, hurmanın doğal şekerinin kana daha yavaş karışmasını sağlayarak kan şekerinin aniden düşmesini ve dolayısıyla gün içinde erken acıkmanızı engelleyebilir.

  • Enerji ve Sıvı Dengesi: Hurma gün boyu ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlarken, süt vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olabilir ve susuzluk hissini azaltabilir.

  • İdeal Porsiyon: Genellikle sahurda 2-3 adet hurma ile bir bardak süt tüketilmesi, kan şekerini dengeli tutmak adına yeterli ve pratik bir seçenek olarak önerilir.

Süt ve hurma ikilisinin yanında bol su içmeyi, iftar sofralarınızda dengeli bir menü oluşturmayı ihmal etmeyin! Beslenme önerilerinin kişiye özel olduğunu unutmayın. Farklı sağlık problemleriniz varsa bir doktora danışmayı ihmal etmeyin. Bu içerik, tavsiye niteliğinde değildir!

