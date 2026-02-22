Güneydoğu Anadolu'nun Yüz Yıllık Mucize İçeceği Ramazan'da Susuzluğu Şıp Diye Kesiyor
Ramazan ayında özellikle susuzluğu gideren yiyecek ve içecekler tercih ediliyor. Bu içeceklerden bir tanesi de Fırat Nehri kenarındaki ağaçlardan toplanarak yapılan meyan şerbeti. Güneydoğu Anadolu'da büyük ilgi gören meyan şerbeti, Gaziantep kültürü ile özdeşleşiyor. Birçok faydası bulunan meyan şerbetinin yapımı ise hiç de kolay değil!
Meyan şerbeti, susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliği ile ramazan ayında sıklıkla tercih ediliyor.
Peki meyan şerbeti nasıl yapılır?
