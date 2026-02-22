onedio
Güneydoğu Anadolu'nun Yüz Yıllık Mucize İçeceği Ramazan'da Susuzluğu Şıp Diye Kesiyor

Dilara Bağcı Peker
22.02.2026 - 08:51

Ramazan ayında özellikle susuzluğu gideren yiyecek ve içecekler tercih ediliyor. Bu içeceklerden bir tanesi de Fırat Nehri kenarındaki ağaçlardan toplanarak yapılan meyan şerbeti. Güneydoğu Anadolu'da büyük ilgi gören meyan şerbeti,  Gaziantep kültürü ile özdeşleşiyor. Birçok faydası bulunan meyan şerbetinin yapımı ise hiç de kolay değil!

Meyan şerbeti, susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliği ile ramazan ayında sıklıkla tercih ediliyor.

Fırat Nehri kenarındaki ağaçlardan toplanarak yapılan meyan şerbeti, özellikle Gaziantep'te sıklıkla tercih ediliyor. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen meyan şerbeti, halk arasında 'doğal kola' olarak anılıyor. Doğal yollarla elde edilen ve kola gibi siyah bir rengi olan meyan şerbetinin tadı da kolaya benziyor.

50 yıldır meyan şerbeti yapan Halil Gezer, 'Ramazanın ilk günü ve büyük yoğunluk yaşarız. Ben meyanı özellikle belediyelerimize ve otellere veriyorum. Gaziantep'in kolası meyandır. En sık içilen içeceklerden birisidir' diyor.

Peki meyan şerbeti nasıl yapılır?

Ramazan ayının meyan şerbeti için özel bir anlam ifade ettiğini söyleyen Gezer, 'Ramazanda kar da yağsa meyanın müşterisi gelir. Şu anda yoğun ilgi var meyana. Tüm sofralara yetişmeye çalışıyoruz' dedi.

Meyan şerbetinin yapımı ise pek de kolay değil.  Gezer Meyanın orijinal hali tarladan geldikten sonra temizleyip, ayıklayıp kısa kısa kırmanız ve sonrasında da patoza vermeniz gerekmektedir. Bir ton meyan alsanız temizlendikten sonra 350-400 kilogram meyan kalır' diyor.

Teknede meyana buz ve su verilmesi ile oluşturulan şerbet damıtıldıktan sonra önce kovalarda bekletiliyor ardından poşetlenerek satışa hazır hale getiriliyor. 

Meyan şerbetinin; boğaz ağrısı ve öksürük gibi üst solunum yolu şikayetlerini hafiflettiği, gastrit ve reflünün etkilerini azalttığı, mide için iltihap azaltıcı etkisi olduğu, kan şekeri seviyelerini dengelediği ve böbrek sağlığına iyi geldiği iddia ediliyor.

Yolunuz Ramazan ayında Gaziantep'e düşerse meyan şerbeti içmeyi unutmayın!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
