Güneydoğu Anadolu'nun Yüz Yıllık Mucize İçeceği Ramazan'da Susuzluğu Şıp Diye Kesiyor

Fırat Nehri kenarındaki ağaçlardan toplanarak yapılan meyan şerbeti, özellikle Gaziantep'te sıklıkla tercih ediliyor. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen meyan şerbeti, halk arasında 'doğal kola' olarak anılıyor. Doğal yollarla elde edilen ve kola gibi siyah bir rengi olan meyan şerbetinin tadı da kolaya benziyor.

50 yıldır meyan şerbeti yapan Halil Gezer, 'Ramazanın ilk günü ve büyük yoğunluk yaşarız. Ben meyanı özellikle belediyelerimize ve otellere veriyorum. Gaziantep'in kolası meyandır. En sık içilen içeceklerden birisidir' diyor.