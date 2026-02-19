onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Osmanlı Mirası Ramazan Pidesinin Kökenini Öğrenelim: Neden 'Pide' Denmiş?

Osmanlı Mirası Ramazan Pidesinin Kökenini Öğrenelim: Neden 'Pide' Denmiş?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 15:25

İftar sofralarının vazgeçilmezi, uğruna saatlerce sıra beklenebilecek o lezzet: Ramazan pidesi! Gerek kokusuyla gerek sıcaklığı ve lezzetiyle iştah kabartan Ramazan pidesinin tarihi, aslında Osmanlı'ya kadar uzanıyor.

Peki 'normal' pideler dururken neden Ramazan pidesine de aynı isim verilmiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan pidesinin kökeninin Osmanlı'ya kadar uzandığını biliyor musunuz?

Ramazan pidesinin kökeninin Osmanlı'ya kadar uzandığını biliyor musunuz?

Yalnızca Ramazan ayında tüketilen, hatta iftar sofralarında sıcak sıcak yiyebilmek için uğrunda saatlerce beklenen pide, aslında Osmanlı mutfağından günümüze kadar geliyor. 

Peki neden pideye başka bir isim verilmemiş de pide denmiş?

Pide kelimesinin kökeni, Yunanca yassı ekmek anlamına gelen 'pita' ve 'lokma' anlamına gelen 'petta' sözcüklerine dayanıyor. Pidenin bugünkü yumurtalı ve susamlı halini alması ise Osmanlı saray mutfağındaki ustalar sayesinde oluyor.

Pidenin atası, saray mutfağındaki "fodula" denen özel ekmek.

Pidenin atası, saray mutfağındaki "fodula" denen özel ekmek.

Tarihçilerin, pidenin atasının saray mutfağında 'fodula' adıyla bilinen özel bir ekmek türü olduğunu belirttiği söyleniyor. Fodula, zaman içinde halkın da ulaşabileceği bir ekmek türü olmaya başladı. Daha sonra yıllar içinde Ramazan ayıyla özdeşleşti ve bugünkü halini aldı.

Ramazan pidesinin klasikleşen yuvarlak formunun ise eski çağlardan gelen bir alışkanlıktan ötürü olduğu söyleniyor. Bu özel ekmeğin yalnızca on bir ayın sultanı Ramazan'da tüketilmesinin sebebi ise tamame kültürel! Günümüzde bazı fırınlarda Ramazan haricinde de pide çıksa da genel olarak bu lezzet Ramazan ayıyla özdeşleşiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın