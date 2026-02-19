Osmanlı Mirası Ramazan Pidesinin Kökenini Öğrenelim: Neden 'Pide' Denmiş?

Tarihçilerin, pidenin atasının saray mutfağında 'fodula' adıyla bilinen özel bir ekmek türü olduğunu belirttiği söyleniyor. Fodula, zaman içinde halkın da ulaşabileceği bir ekmek türü olmaya başladı. Daha sonra yıllar içinde Ramazan ayıyla özdeşleşti ve bugünkü halini aldı.

Ramazan pidesinin klasikleşen yuvarlak formunun ise eski çağlardan gelen bir alışkanlıktan ötürü olduğu söyleniyor. Bu özel ekmeğin yalnızca on bir ayın sultanı Ramazan'da tüketilmesinin sebebi ise tamame kültürel! Günümüzde bazı fırınlarda Ramazan haricinde de pide çıksa da genel olarak bu lezzet Ramazan ayıyla özdeşleşiyor.