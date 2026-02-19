Osmanlı Mirası Ramazan Pidesinin Kökenini Öğrenelim: Neden 'Pide' Denmiş?
İftar sofralarının vazgeçilmezi, uğruna saatlerce sıra beklenebilecek o lezzet: Ramazan pidesi! Gerek kokusuyla gerek sıcaklığı ve lezzetiyle iştah kabartan Ramazan pidesinin tarihi, aslında Osmanlı'ya kadar uzanıyor.
Peki 'normal' pideler dururken neden Ramazan pidesine de aynı isim verilmiş?
Ramazan pidesinin kökeninin Osmanlı'ya kadar uzandığını biliyor musunuz?
Pidenin atası, saray mutfağındaki "fodula" denen özel ekmek.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum.
