onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmayın: Hurma Yanlış Şekilde Saklandığında Kanserojen Olabiliyor

Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmayın: Hurma Yanlış Şekilde Saklandığında Kanserojen Olabiliyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 10:44

Ramazan ayında hurma tüketimi artış gösteriyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, yine raflardaki yerini aldı. Fakat uzmanlar, açıkta satılan hurmalar konusunda uyarıda bulunuyor. Satın aldıktan sonra buzdolabında sakladığımız hurmada da 'aflatoksin' oluşabiliyor.

Peki hurma nasıl saklanmalı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Açıkta satılan ve buzdolabında saklanan hurmada küf kaynaklı ‘aflatoksin’ oluşabiliyor.

Açıkta satılan ve buzdolabında saklanan hurmada küf kaynaklı ‘aflatoksin’ oluşabiliyor.

Aflatoksin adı verilen madde ise kansere neden olabiliyor. DHA’ya açıklamalarda bulunan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu “Açıkta, nemli ortamda satılan hurmada küf ve aflatoksin adı verilen bulaşanlar oluşabilir. Aflatoksin gözle ya da tadarak bilinemez. Laboratuvar ortamında belirlenebilir.' diyor. Aflatoksinin kansere neden olduğunun altını çizen Manavoğlu, 'Özellikle çocuklarda, hamile, bağışıklığı düşük bireylerde bu toksinler vücuda fazla alınırsa ölüme neden olabilir. Yüksek ateş, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtileri görülebilir.' diyor.

Ramazan ayında hem iftar hem sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, genellikle sağlığa olan faydaları nedeniyle biliniyor ve sevilerek tüketiliyor. Fakat hurma, satın alındıktan sonra da uygun koşullarda saklanmalı.

Peki hurma nasıl ve nerede saklanmalı?

Peki hurma nasıl ve nerede saklanmalı?

Açıkta satılan hurmada hijyen yönünden bazı riskler bulunuyor. Bu nedenle uzmanlar, paketli hurmaların satın alınması gerektiğini söylüyor. Açıkta, yol kenarında, toplu şekilde çuval içinde ya da tezgahlarda karşımıza çıkan hurma, bu şekilde beklerken egzozdan çıkan ağır metallerden, tozlardan ve farklı bulaşanlardan etkileniyor.

Manavoğlu, hurmanın nasıl saklanması gerektiğini ise şu sözlerle anlatıyor:

Manavoğlu bu sorunun yanıtını şöyle verdi:

“Hurma kuru, güneş ışığı almayan, serin yerde saklanmalı. Sıklıkla tüketiciler, hurma aldıktan sonra buzdolabında muhafaza ediyor. Buzdolabında bekletilen hurmada kristalleşme, doku ve lif yapısı, tadında değişim olabilir.

Hurma oda koşullarında serin, güneş ışığı almayan, karanlık yerde saklayarak aflatoksin riskini küflenmeyi engelleyebiliriz. Hurmanın tat ve doku yapısının bozulmasını engelleyip doğru tüketimini sağlarız.

Hurmanın ambalajında saklama koşulu yazar. Orada da buzdolabında saklanması tavsiye edilmez. Serin ve güneş görmeyen yerden satın alınan hurmanın dolapta saklanması ürünün kalitesini ve dokusunu bozacaktır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın