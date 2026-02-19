Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmayın: Hurma Yanlış Şekilde Saklandığında Kanserojen Olabiliyor

Aflatoksin adı verilen madde ise kansere neden olabiliyor. DHA’ya açıklamalarda bulunan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu “Açıkta, nemli ortamda satılan hurmada küf ve aflatoksin adı verilen bulaşanlar oluşabilir. Aflatoksin gözle ya da tadarak bilinemez. Laboratuvar ortamında belirlenebilir.' diyor. Aflatoksinin kansere neden olduğunun altını çizen Manavoğlu, 'Özellikle çocuklarda, hamile, bağışıklığı düşük bireylerde bu toksinler vücuda fazla alınırsa ölüme neden olabilir. Yüksek ateş, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtileri görülebilir.' diyor.

Ramazan ayında hem iftar hem sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, genellikle sağlığa olan faydaları nedeniyle biliniyor ve sevilerek tüketiliyor. Fakat hurma, satın alındıktan sonra da uygun koşullarda saklanmalı.