Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmayın: Hurma Yanlış Şekilde Saklandığında Kanserojen Olabiliyor
Ramazan ayında hurma tüketimi artış gösteriyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, yine raflardaki yerini aldı. Fakat uzmanlar, açıkta satılan hurmalar konusunda uyarıda bulunuyor. Satın aldıktan sonra buzdolabında sakladığımız hurmada da 'aflatoksin' oluşabiliyor.
Peki hurma nasıl saklanmalı?
Açıkta satılan ve buzdolabında saklanan hurmada küf kaynaklı ‘aflatoksin’ oluşabiliyor.
Peki hurma nasıl ve nerede saklanmalı?
