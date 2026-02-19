Buzdolabında Küçük Bir Değişiklik Yaparak Enerji Tasarrufu Sağlamak Mümkün!

Isıtma ve soğutma sistemlerine sahip beyaz eşyalar tam kapasite çalıştığında, hem pahalı arızalar hem de yüksek elektrik faturaları kaçınılmaz olabilir. Yaz aylarında klimalar, buzdolapları ve kış aylarında ise kombilerde tasarruf sağlamak mümkün.

Peki buzdolabının harcadığı elektrik nasıl düşürülür?

İlk olarak buzdolabının ve dondurucunun sıcaklık ayarını kontrol edin: Buzdolapları 3°C ile 5°C arasında, dondurucular ise -18°C'de olmalıdır. Buzdolabı ve dondurucu bundan daha soğuk olursa, buzdolabınız gereksiz yere çalışarak enerji tüketimini artırabilir.

Buzdolabını/dondurucuyu kapalı bir yerde konumlayın: Eğer mutfağınızda yer yoksa ve dondurucunuzu korunaksız bir yere koyduysanız bu da enerji tüketimini artırabilir.

Düzenli temizlik de harcanan enerjiyi düşürebilir: Dondurucunuzu düzenli olarak buzdan arındırmak maliyetleri düşürebilir. Fazla buz sadece depolama kapasitesini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın doğru sıcaklığı korumak için çok daha fazla çalışmasına da neden olur.