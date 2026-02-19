onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Buzdolabında Küçük Bir Değişiklik Yaparak Enerji Tasarrufu Sağlamak Mümkün!

Buzdolabında Küçük Bir Değişiklik Yaparak Enerji Tasarrufu Sağlamak Mümkün!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 09:55

Kış aylarında doğalgaz ve elektrik faturalarının artması kaçınılmaz. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesine bir de kombi harcaması ekleniyor. Faturaların yüksek gelmesinin bir nedeni ise beyaz eşyaların gereğinden fazla çalışması. Bu aletlerde bazı değişiklikler yaparak enerji tasarrufu sağlamak ise mümkün.

Gelin, buzdolabının enerjisinden nasıl tasarruf yapacağımızı öğrenelim.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buzdolabının harcadığı enerjiyi küçük bir yöntemle düşürmek mümkün!

Buzdolabının harcadığı enerjiyi küçük bir yöntemle düşürmek mümkün!

Isıtma ve soğutma sistemlerine sahip beyaz eşyalar tam kapasite çalıştığında, hem pahalı arızalar hem de yüksek elektrik faturaları kaçınılmaz olabilir. Yaz aylarında klimalar, buzdolapları ve kış aylarında ise kombilerde tasarruf sağlamak mümkün.

Peki buzdolabının harcadığı elektrik nasıl düşürülür?

İlk olarak buzdolabının ve dondurucunun sıcaklık ayarını kontrol edin: Buzdolapları 3°C ile 5°C arasında, dondurucular ise -18°C'de olmalıdır. Buzdolabı ve dondurucu bundan daha soğuk olursa, buzdolabınız gereksiz yere çalışarak enerji tüketimini artırabilir. 

Buzdolabını/dondurucuyu kapalı bir yerde konumlayın: Eğer mutfağınızda yer yoksa ve dondurucunuzu korunaksız bir yere koyduysanız bu da enerji tüketimini artırabilir.

Düzenli temizlik de harcanan enerjiyi düşürebilir: Dondurucunuzu düzenli olarak buzdan arındırmak maliyetleri düşürebilir. Fazla buz sadece depolama kapasitesini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın doğru sıcaklığı korumak için çok daha fazla çalışmasına da neden olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın