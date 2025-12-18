Sevgili Balık, bugün Güneş ile Chiron üçgeninin şifacı enerjisi, maddi değerlerini, öz değer algını ve sahip olma duygularını derinden etkileyerek iyileşme sürecini başlatıyor. Bu güçlü etki altında, en çok eleştirildiğin konu olan maddi konulara ilgisizliğinle yüzleşme fırsatı bulabilirsin. Belki de geçmişte yaşadığın bir deneyim, kendi değerini maddi şeylere bağlama eğilimini ortaya çıkardı. Ancak bugün, bu yarayı ruhsal zenginliğe ve somut sanatsal üretime dönüştürme şansın var.

Bu iyileştirici enerji, iş hayatında belirsizlik yaratan ve enerjini tüketen finansal durumları çözümlemekte de sana yardımcı olacak. Sezgilerini ve yaratıcılığını kullanarak bu durumu netleştirebilir, belki de sanatsal yeteneklerinle gerçekleştirdiğin bir iş ya da proje sayesinde beklenmedik bir finansal kazanç elde edebilirsin. Hayal gücünü pratiğe dökme yeteneğin, sana başarıyı getirecek. Hadi, harekete geç!

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Güneş ile Chiron üçgeninin etkisi hissedilecek. Partnerinle arandaki duygusal fedakarlık dengesini kurma fırsatın olacak. Aşırı alınganlık ve sınır tanımazlık eğilimlerini geride bırakıp sağlıklı bir empatiye odaklanman gerekiyor. Zira, aşkta ruhsal bağlantı ve koşulsuz kabul arayışın bugün ön planda olacak, iyileşme gücün ise kalbinden gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…