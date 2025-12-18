Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün. Güneş ile Chiron üçgeninin etkisi altındasın ve bu, başkalarının acılarına olan aşırı empati eğilimini biraz olsun hafifletme ve kendi ruhsal alanını koruma fırsatı sunuyor. Ancak bu, başkalarının acılarını üzerine çekmene neden oluyor! Aman dikkat, fazla empati sana düşündüğünden çok daha fazla zarar veriyor.

İşte bu yüzden artık kendi duygusal sınırlarını çizmelisin! Zira, duygusal sınırlarını çizmek, bağışıklık sistemini ve enerji seviyeni hızla yükseltecek. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için büyük bir adım olacak.

Öte yandan bugün su ile yapılan arınma ritüelleri de senin için oldukça faydalı olacak. Bu ritüeller, negatif enerjiyi bedeninden atmana yardımcı olacak ve sana büyük bir şifa sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…