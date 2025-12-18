onedio
19 Aralık Cuma Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

19 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Aralık Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Aralık Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün. Güneş ile Chiron üçgeninin etkisi altındasın ve bu, başkalarının acılarına olan aşırı empati eğilimini biraz olsun hafifletme ve kendi ruhsal alanını koruma fırsatı sunuyor. Ancak bu, başkalarının acılarını üzerine çekmene neden oluyor! Aman dikkat, fazla empati sana düşündüğünden çok daha fazla zarar veriyor. 

İşte bu yüzden artık kendi duygusal sınırlarını çizmelisin! Zira, duygusal sınırlarını çizmek, bağışıklık sistemini ve enerji seviyeni hızla yükseltecek. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için büyük bir adım olacak.

Öte yandan bugün su ile yapılan arınma ritüelleri de senin için oldukça faydalı olacak. Bu ritüeller, negatif enerjiyi bedeninden atmana yardımcı olacak ve sana büyük bir şifa sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

