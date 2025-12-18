Sevgili Balık, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik var. Güneş ile Chiron arasındaki üçgenin etkisi altında olduğumuz bugün, partnerinle arandaki duygusal fedakarlık dengesini kurma fırsatın olacak. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu masaya yatırma zamanı geldi.

Aşırı alınganlık ve sınır tanımazlık eğilimlerini geride bırakmanın tam zamanı. Bu durumlar, ilişkini zorlaştıran ve huzurunu kaçıran unsurlar olabilir. Bunun yerine, sağlıklı bir empatiye odaklanmayı tercih et. Karşındaki kişinin duygularını anlamaya çalışmak, onunla kurduğun bağı güçlendirecektir. Aşkta ruhsal bağlantı ve koşulsuz kabul arayışın bugün ön planda olacak. Belki de bu, ilişkinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…