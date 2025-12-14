Sevgili Balık, bugün gökyüzü aşka bakış açını etkiliyor. Mars, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise özellikle arkadaş çevrenden biriyle olan ilişkine ciddiyet ve derinlik katıyor. Bekar Balıklar, dikkat! İş yerinden veya sosyal çevrenden, hedeflerine ulaşmanda sana yardımcı olabilecek, disiplinli ve olgun bir kişiye karşı kendini çekim hissi içinde bulabilirsin!

Bu çekim, sadece fiziksel veya romantik olmayacak. Ortak bir vizyon, bugün senin ve bu kişi arasındaki tutkunun temelini oluşturacak. Belki de aynı projede çalışıyorsunuz, belki de aynı sosyal hedeflere sahipsiniz. Bu ortak hedef, aranızdaki bağın güçlenmesine ve derinleşmesine neden olacak. Tabii ki bu yakınlaşma etrafınızdaki insanlardan da destek görecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…