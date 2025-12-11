Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki hareketlilik senin için de bazı değişiklikler getirebilir. Merkür, enerjik ve maceracı Yay burcuna geçiyor. Bu geçiş, romantik ilişkinde bazı önemli konuları öne çıkarabilir. Özellikle de ilişkinin toplum içindeki görünürlüğü veya sevdiğin kişinin kariyeriyle ilgili konular bugün gündeminde olabilir.

Belki de birlikte olduğun kişiyle daha çok dışarı çıkmak, sosyal aktivitelere katılmak istersin. Belki de partnerinin iş hayatına daha fazla dahil olmak, onunla birlikte iş etkinliklerine, seminerlere katılmak gibi bir arzun da olabilir. Bu durumda, partnerinin ailesi ve arkadaşları ile daha fazla vakit geçirme fırsatı da bulabilirsin. Ancak bu noktada partnerin, taleplerine rağmen bir adım atılmıyorsa, bu durum ilişkinin sona ermesine neden olabilir. Ama bekarsan, iş hayatında saygı duyduğun ve seni motive eden, yüksek statülü biriyle yakınlaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…