Sevgili Balık, bugün aşk hayatında biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz. Günün enerjisi, duygularının yoğunlaşmasına neden olabilir ve bu durum, seni sağlıksız ve toksik bir bağa sürükleyebilir. Eğer enerjini tüketen bir ilişkin varsa, bugün ayrılık fikrinin zihninde belirmeye başladığını fark edebilirsin.

Bu durum, aslında sağlıklı bir farkındalık sürecinin başlangıcı olabilir ve belki de atman gereken bir adımın habercisi olabilir. Yıl bitmeden bu adımı atmayı düşünmeli ve üzerindeki ağır yüklerden kurtulup yeni yıla doğru daha emin ve hafif adımlarla ilerlemelisin. Bir ilişkinin seni yıpratmasına izin vermek yerine, belki de artık onu sırtında taşımaktan vazgeçme zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…