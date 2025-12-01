Sevgili Balık, bugün gökyüzünün büyülü dansında Venüs ve Plüton'un oluşturduğu sekstil, sana biraz gizemli bir sürpriz hazırlıyor. Kulağa heyecanlı geliyor, değil mi? Ancak bu sürpriz biraz da karmaşık olabilir, bu yüzden dikkatli olmanı öneririz.

Aman dikkat; etrafında seni takıntılı derecede düşünen, adeta seninle ilgili her şeyi bilmek isteyen bir hayranın olduğunu öğrenebilirsin. İsmine aşina olmasan da bu kişi senin hakkında bilmediğin kadar çok şey biliyor olabilir. Bu durum biraz korkutucu gelebilir, ama hey, kim sevilmekten hoşlanmaz ki?

Tabii yine de dikkatli olman şart. Eğer bu kişiye karşı herhangi bir duygusal his beslemiyorsan, onun sana yaklaşmasına izin vermemelisin. Aşkta gizem elbette çekici ve heyecan verici olabilir. Lakin her şeyin bir sınırı olduğunu unutmamak gerek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…