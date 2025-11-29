Sevgili Balık, bugün aşk hayatında kalbinin ritmi, bir caz orkestrasının ritim bölümü gibi alışılmadık bir tempoda atıyor. Sanki bir yandan birinin huzur veren, dalgaların kıyıya vurduğu kadar sakin tavrı seni çekiyor, öte yandan da başka birinin, bir rock konserinin enerjisi kadar heyecan verici enerjisi seni kendine çekiyor. Duyguların bugün seninle biraz oyun oynuyor gibi, sanki bir çocuk gibi saklambaç oynuyorlar seninle.

İşte bu durum sana farklı bir bakış açısı kazandırabilir, belki de hayata dair yeni bir perspektif kazanmana yardımcı olabilir. Bugün kendini belki de bir labirentin içinde bulabilirsin, bir duygusal labirentin... Ama bu labirentin sonunda seni nelerin beklediğini tahmin edebiliyor musun? Bizden duy istersen: Venüs'ün büyülü etkisi altında, derinliklerine dalmak isteyeceğin bir aşk seni bekliyor... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…