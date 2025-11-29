Sevgili Balık, sinir sistemin bugün biraz daha hassas olabilir. Bu durum, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Belki de bir anda kulaklarında bir çınlama hissedebilirsin veya dengeni bir anda kaybedebilirsin. Sanki dünya bir anda yerinden oynuyormuş gibi hissedebilirsin. Bu durumda panik yapmayın, bu geçici bir durum.

Bugün geniş alanlarda bulunmak senin için çok daha rahatlatıcı olabilir. Belki bir parka gitmek, belki bir sahil kenarında uzun bir yürüyüş yapmak... Doğanın kucağında, geniş alanlarda kendini çok daha huzurlu ve rahat hissedeceksiniz. Bir diğer nokta ise bugün ayak bileklerini biraz daha fazla koruman gerektiği. Ani hareketlerden kaçınmanda fayda var. Belki biraz daha yavaş hareket etmek, belki de biraz daha dikkatli olmak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…