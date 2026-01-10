onedio
Dekor Seçimlerine Göre Senin Karakterin Neye Eğilimli?

miray soysal
10.01.2026 - 11:01

Seçtiğin koltuk, sevdiğin renkler, duvara astığın tablo… Dekor tercihlerin sandığından çok daha fazlasını anlatır. Peki senin karakterin hangi yöne eğilimli? 

Hadi keşfedelim👇

1. İlk sorumuzla başlayalım! Dekorasyon konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanla bakalım!

2. Hayalindeki mutfak görselini seç!

3. Peki, sence modern mutfağa en çok yakışan şey ne?

4. Beğendiğin salon dekorasyonunu seç!

5. Dekorasyonda hangi renkleri kullanmayı daha çok seviyorsun?

6. Bu dekor ürünlerinden birini seçecek olsan hangisini seçerdin?

7. Peki ya banyo nasıl olsun?

8. Son olarak, yatak odası...

Kontrolcüsün!

Senin ruhun, kaosun ortasında bile düzen arayan bir dedektif gibi çalışıyor! Kaosun ortasında bile düzen arayan bu zihnin için, evin de tıpkı senin gibi kendi kendine kontrol altında kalması şart Bosch robot süpürge tam da bu yüzden hayatında yer bulmalı. Hayatındaki belirsizliklere asla tahammülün yok; her şeyin planlı, programlı ve net olması senin için nefes almak kadar önemli. Dekorasyondaki o ferahlık ve sadelik arayışın, aslında zihnini berrak tutma isteğinden geliyor; karmaşık duygulardan ve dramalardan arkana bakmadan kaçıyorsun. İnsanlar sana 'soğuk' diyebilir ama sen sadece gereksiz samimiyetten ve 'kalabalıktan' hoşlanmıyorsun, senin kaliten bambaşka!

Yaratıcı ve özgür!

Sen bu dünyaya kurallara uymaya değil, kuralları baştan yazmaya gelmişsin resmen! Kuralları baştan yazarken seni yavaşlatacak detaylarla uğraşmak istemiyorsun; Bosch robot süpürge sen hayal kurmaya devam et diye sessizce işini yapıyor. Renkli kişiliğin sayesinde girdiğin her ortamın enerjisini bir anda yükseltiyorsun ama bu bazen duygusal dalgalanmalar yaşamana da sebep olabiliyor. Yine de bu 'tatlı delilik' halin, seni arkadaş grubunun en vazgeçilmez, en renkli ve en çok aranan ismi yapıyor!

Duygusal!

Ah canım, sen resmen yürüyen bir 'ev sıcaklığı' gibisin, insan sana sarılınca bütün dertlerini unutur! Senin karakterin tamamen güven, sadakat ve derin bağlar üzerine kurulu; yüzeysel ilişkilerle harcayacak bir saniyen bile yok. Dekorasyondaki o yumuşaklık ve nostalji arayışın, aslında geçmişe ve anılarına ne kadar derinden bağlı olduğunu gösteriyor. Sen, sevdiklerin için her zaman güvenli bir limansın, herkes derdini alıp sana koşuyor çünkü senin yanında yargılanmayacaklarını biliyorlar. Tek kötü yanın, başkalarını düşünmekten bazen kendi konforunu ve isteklerini ikinci plana atman; biraz da kendini şımartma vaktin gelmedi mi sence?

Dengeli ve modern!

Sende ne eksik ne fazla; her şeyden tam kararında var ve bu denge seni inanılmaz karizmatik kılıyor! Hem disiplinli çalışmayı biliyorsun hem de yeri geldiğinde eğlenmeyi; bu yüzden insanlar sana hem saygı duyuyor hem de seni çok seviyor. Modern dünyanın hızına yetişirken geleneksel değerleri de unutmuyorsun, adeta geçmişle gelecek arasında mükemmel bir köprü gibisin. Estetik zevkin o kadar gelişmiş ki, senin elinin değdiği her şey bir anda güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Hayatındaki bu kusursuz denge, estetikle işlevi bir araya getiren Bosch robot süpürgeyle evine de aynı şekilde yansıyabilir.

