Dekor Seçimlerine Göre Senin Karakterin Neye Eğilimli?
Seçtiğin koltuk, sevdiğin renkler, duvara astığın tablo… Dekor tercihlerin sandığından çok daha fazlasını anlatır. Peki senin karakterin hangi yöne eğilimli?
Hadi keşfedelim👇
1. İlk sorumuzla başlayalım! Dekorasyon konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanla bakalım!
2. Hayalindeki mutfak görselini seç!
3. Peki, sence modern mutfağa en çok yakışan şey ne?
4. Beğendiğin salon dekorasyonunu seç!
5. Dekorasyonda hangi renkleri kullanmayı daha çok seviyorsun?
6. Bu dekor ürünlerinden birini seçecek olsan hangisini seçerdin?
7. Peki ya banyo nasıl olsun?
8. Son olarak, yatak odası...
Kontrolcüsün!
Yaratıcı ve özgür!
Duygusal!
Dengeli ve modern!
