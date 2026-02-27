Ford, Yazılım Hatası Nedeniyle 4 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırdı: İşte Tüm Modeller!

Geri çağırmanın araçlardaki 'entegre römork modülü' yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bilgisi verilen açıklamada, hata nedeniyle 'entegre römork modülünün' araçla iletişimini kaybedebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun hem yüksek hem de düşük donanımlı modellerde römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmaması, ayrıca yüksek donanımlı modellerde römork fren fonksiyonunun kaybına yol açabileceği, bunun sürüş güvenliğini tehlikeye atarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 4 milyon 380 bin 609 olduğu bildirilen açıklamada, Ford'un bu sorunu bir yazılım güncellemesi ile ücretsiz olarak gidereceği belirtildi.