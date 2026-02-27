onedio
article/comments
article/share
Ford, Yazılım Hatası Nedeniyle 4 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırdı: İşte Tüm Modeller!

Ford, Yazılım Hatası Nedeniyle 4 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırdı: İşte Tüm Modeller!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2026 - 10:11

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor'un 'entegre römork modülü' yazılımındaki bir hata nedeniyle toplam 4 milyon 380 bin 609 aracını geri çağırdığı bildirildi. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçlarını kapsadığı kaydedildi.

Ford, 4 milyon 380 bin aracını geri çağırıyor!

Geri çağırmanın araçlardaki 'entegre römork modülü' yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bilgisi verilen açıklamada, hata nedeniyle 'entegre römork modülünün' araçla iletişimini kaybedebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun hem yüksek hem de düşük donanımlı modellerde römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmaması, ayrıca yüksek donanımlı modellerde römork fren fonksiyonunun kaybına yol açabileceği, bunun sürüş güvenliğini tehlikeye atarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 4 milyon 380 bin 609 olduğu bildirilen açıklamada, Ford'un bu sorunu bir yazılım güncellemesi ile ücretsiz olarak gidereceği belirtildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
