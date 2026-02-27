Ford, Yazılım Hatası Nedeniyle 4 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırdı: İşte Tüm Modeller!
ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor'un 'entegre römork modülü' yazılımındaki bir hata nedeniyle toplam 4 milyon 380 bin 609 aracını geri çağırdığı bildirildi. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçlarını kapsadığı kaydedildi.
Ford, 4 milyon 380 bin aracını geri çağırıyor!
