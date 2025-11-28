onedio
29 Kasım Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
29 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

28.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Kasım Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ayaklarını ve dolaşım sistemini etkileyen hassasiyetin daha artmış olabilir. Bu durumda, rahatlığına önem vermen gereken bir dönemdesin. Ayaklarını sıkmayan, rahat ve şık ayakkabılarla hem stilini konuşturabilir hem de sağlığını koruyabilirsin.

Biraz hafif şişkinlik veya su tutma hissi mi var? Endişelenme, bu durumu hızlıca çözüme kavuşturabilirsin. Tuz tüketimini biraz azaltarak vücudunun dengeyi yakalamasına yardımcı olabilirsin. Unutma, tuz, vücutta su tutulmasına neden olabilir ve bu da şişkinliğe yol açabilir. Ayrıca, biraz rahatlamaya ve kendini şımartmaya ne dersin? Ilık bir bitki çayı, hem ruhunu rahatlatacak hem de bedenine iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

