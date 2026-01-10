onedio
Survivor'da Gönüllüler, Tadım Yaptıkları Tavuktan O Yarışmacıya Bırakmadı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2026 - 10:53

Survivor 2026'da yarışmacıların açlıkla mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı, yarışmacılara oyun öncesinde tadım yapmaları için tavuk budu verdi. Gönüllüler takımı tavuktan büyük parçalar yiyince en sonda bekleyen Beyza'ya yalnızca kemikler kaldı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Survivor 2026'nın son bölümünde yarışmacılar arasında tadım krizi yaşandı.

Survivor 2026'nın son bölümünde yarışmacılar arasında tadım krizi yaşandı.

Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde iki takıma da tadım yapmaları için tavuk budu verdi. Ünlüler takımı tavuğu eşit bir şekilde paylaşsa da Gönüllüler takımında işler öyle ilerlemedi. Özellikle erkek yarışmacılar tavuktan büyük lokmalar alınca sıranın sonundaki Beyza'ya tavuğun kemikleri kaldı. Beyza, kendisine uzatılan kemiği reddederken Onur Alp, Eren'in tavuğun kıkırdağına kadar yediğini açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum.
