Survivor'da Gönüllüler, Tadım Yaptıkları Tavuktan O Yarışmacıya Bırakmadı
Survivor 2026'da yarışmacıların açlıkla mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı, yarışmacılara oyun öncesinde tadım yapmaları için tavuk budu verdi. Gönüllüler takımı tavuktan büyük parçalar yiyince en sonda bekleyen Beyza'ya yalnızca kemikler kaldı. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Survivor 2026'nın son bölümünde yarışmacılar arasında tadım krizi yaşandı.
