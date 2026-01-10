Çin Astrolojisine Göre En Havalı Burçlar: Bakışları Değil Enerjileri Etkiliyor!

Ejderha burcu Çin astrolojisinin en güçlü ve en etkileyici figürlerinden biridir. Doğuştan gelen bir liderlik enerjisi taşır ve bulunduğu ortamda bunu fark ettirmeden hissettirir. Kendine güveni yüksektir, ancak bunu kanıtlama ihtiyacı duymaz. Bu doğal özgüven, Ejderha’yı son derece çekici kılar.

Ejderha’nın cazibesi yalnızca karizmasından gelmez; aynı zamanda vizyon sahibidir. Büyük düşünür, uzun vadeli planlar yapar ve hedeflerini saklamaz. İnsanlar onun yanında kendilerini ya motive olmuş ya da etkilenmiş hisseder. Ne zaman harekete geçeceği belli olmayan bu güçlü enerji, Ejderha burcunu gizemli olduğu kadar çekici de yapar.