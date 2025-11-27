Sevgili Balık, bugün aşk rüzgarları biraz ters esebilir... Bu yüzden hazırlıklı olmalısın! Bugün, sevgilin biraz soğuk davranabilir, belki de seni biraz ihmal ettiğini hissedebilirsin. Mesajlarına geç yanıt verdiğinde ya da seninle konuşurken eskisi gibi ilgili olmadığında, 'Acaba beni artık istemiyor mu?' diye düşüncelere dalabilirsin. Bu durum, aranızdaki iletişimi zorlaştırabilir ve belki de kısa bir süreliğine ayrı düşmene neden olabilir.

Ama sakın endişelenme, bu tür zorluklar çoğu zaman geçicidir. Unutma ki, her bulutun gümüş bir astarı vardır ve bu durum da ilişkini daha da güçlendirebilir. Belki de bu küçük ayrılık, birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi fark etmenizi sağlar ve daha da yakınlaşmanıza yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…