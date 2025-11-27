Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Merkür'ün durağan konumu seni biraz zorlayabilir. İş yerinde üzerinde çalıştığın dosyaların detaylarına dalmakta zorlanabilir, belki de aynı dosyayı defalarca okumak zorunda kalabilirsin. Bu dikkat dağınıklığı seni endişelendirmesin. Zira günün sonuna dek bir şekilde odaklanıp detaylara odakalanacak ve pürüzleri yakalayıp işleri yoluna koyacaksın. Ama 'Zor olmayacak' diyemeyiz!

Öte yandan iş arkadaşlarının duygusal dalgalanmaları da seni etkileyebilir bu süreçte. Herkesin motivasyon kaynağı olmaya çalışırken, birinin sürekli olarak sorunlarını anlatması senin enerjini tüketebilir. Bu durumda enerjini koruman ve kendine odaklaman önemli olacak. Galiba başkalarının yüklerini taşımaktan vazgeçmenin zamanı geldi.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sinirler biraz gerilebilir... Bugün, partnerin seni görmezden geldiğini hissedebilirsin. Bir mesajına geç cevap geldiğinde 'Acaba beni artık istemiyor mu?' diye düşüncelere dalabilirsin. Eğer tartışmalar büyürse, bu durum kısa bir kopukluğa neden olabilir. Ancak unutma ki, her zorluk geçici ve her bulutun gümüş bir astarı vardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…