Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Venüs ve Jüpiter arasında oluşan büyülü üçgen, iş hayatında sezgilerini adeta bir radar gibi çalıştırıyor. Yaratıcı işlerde parmak ısırtacak derecede fark yaratıyor, takım çalışmalarında gücünü ispatlayarak otorite figür haline geliyorsun. Bu noktada insanlar, senin hassas ve anlayışlı yaklaşımın sayesinde daha rahat, daha samimi iletişim kurabiliyor. Yani profesyonel ama duygusal duruşunun dengesi sana kazandırıyor!

Sıkı dur, bu gökyüzü hareketliliği, finansal konularda da minik ama etkili bir bereket dalgası getirebilir. Bir destek, belki bir ödeme kolaylığı veya belki de bir iş teklifinin olumlu yanıtı bugün kapını çalabilir. Evrenin akışı, bugün senin yanında olacak gibi duruyor.

Peki ya aşk? Romantik duygularının yükselişe geçtiği bir dönemdesin. Duyguların daha net, daha sıcak ve daha akıcı. İşte bu noktada eğer bekarsan, hoş bir yakınlaşma ihtimali oldukça güçlü. Belki de hayatına yeni biri giriyor, belki de uzun süredir aslında güzünün tam da önünde olan biri ile aranda bir yakınlaşma söz konusu oluyor. Her durumda aşk rüzgarları senin yönünde esiyor... Kalbinin sesine kulak ver ve aşka izin ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…