Sevgili Balık, bugün sana gökyüzündeki hareketlerden biraz bahsetmek istiyoruz. Güneş, gizemli ve derinlikli Akrep burcunda ilerliyor. Bu durum, bilgi ve eğitim gerektiren işlerin, belki de uzmanlık gerektiren bazı konuların ön plana çıkmasına sebep oluyor. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konuda yeni bir bakış açısı kazanabilir, hayatını değiştirecek bir karar alabilirsin. Bu enerji senin zihinsel sınırlarını genişletmeye yardımcı oluyor, yeni ufuklar keşfetmene olanak sağlıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise araştırmacı yanın daha da güçleniyor. Akrep burcunun etkisiyle, sezgilerin daha da keskinleşiyor. Bu durum, hangi bilginin değerli olduğunu, hangi fırsatın kalıcı olacağını kolayca anlamanı sağlıyor. Bilgi ve fırsatları değerlendirebilme yeteneğin bugünlerde tavan yapacak gibi görünüyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, uzaktan iletişimler, sosyal medya üzerinden gelişen flörtler veya uzak bağlantılı ilişkiler gündeme gelebilir. Belki de uzun zamandır göz koyduğun o kişiye nihayet bir adım atabilir, belki de uzaklarda bir yerlerde yeni bir aşka yelken açabilirsin. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir dönem başlıyordur. İyi ya da kötü, her ne olursa olsun, unutma ki her yeni başlangıç yeni bir macera demektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…