Sevgili Balık, bugün seni biraz hareketli bir gün bekliyor. Gökyüzünde Merkür ile Uranüs arasında meydana gelen karşıtlık, iş hayatında seni ani kararlara ve hızlı adaptasyonlara yönlendiriyor. Genellikle yumuşak ve temkinli bir şekilde adım atan sen, bugün sezgilerin ve mantığınla birlikte hareket ediyor. Bu durum, beklenmedik bir şekilde ani bir değişiklikten kârlı çıkmana yardımcı olabilir.

İşte bu süreç, hayatında ilginç bir fırsat kapısı açabilir. Belki de bir görev değişimi, belki yeni bir proje, belki beklenmedik bir bilgi akışı ya da belki de önemli birinin seni fark etmesi söz konusu olabilir. Bugün senin görünürlüğünün artacağı bir gün olacak. Şimdi kendini göstermeli, hak ettiğin değeri almalı ve kazanmalısın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ile Neptün arasında oluşan üçgen, romantizmi yavaş yavaş gönlüne bırakıyor. Partnerinle duygusal bir yakınlaşma, sezgisel bir bağ ya da geçmişten gelen tatlı bir özlem bugün gerçekleşebilir. Öte yandan eğer bekar isen, kalbine dokunan biriyle karşılaşman hiç de sürpriz olmayacak. Bu aşk seni bir anda saracak ve kolay kolay da bırakmayacak, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…